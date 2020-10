Innenstadt Oranienburg: Dirk Blettermann appelliert – „zurück zur Sachlichkeit“

Oranienburg

Das Stadtzentrum samt seiner fehlenden Attraktivität, für Einwohner ebenso wie Gäste, ist ein Dauerthema, das Oranienburger, Verwaltung und Stadtpolitiker lange schon bewegt. Und es ist ein Thema, über das sich vortrefflich diskutieren und streiten lässt. Eine Fotoaktion von Henning Schluß mit Unterstützung zahlreicher Parteien und Initiativen und die darauf folgende Diskussion zur Idee einer autofreien Innenstadt hatte zuletzt die Wogen hochschlagen lassen.

Zurück zur Sachlichkeit , um mit dem Thema voranzukommen

Vor allem die Tonlage der Debatte hätte ihm keine Ruhe gelassen, sagt Dirk Blettermann ( SPD), Vorsitzender der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung. „Wir müssen dringend wieder zurück zur Sachlichkeit finden, wenn wir in dem Thema weiter vorankommen wollen“, appelliert er. Das Thema selbst ist für ihn beileibe nicht neu. „Die Bernauer Straße autofrei zu kriegen, das habe ich schon 1994 gehört, als ich gerade nach Oranienburg gekommen war“, erinnert er sich. Auch Blettermann kann sich ein verkehrsberuhigtes Zentrum in der Stadt gut vorstellen. „Wir stellen seit Jahren fest, dass es Handlungsbedarf gibt. Wer shoppen, wer bummeln gehen will, der fährt eben leider nach Berlin, weil es dort Kaufhäuser und Fußgängerzonen gibt, in denen er alles bekommt“, weiß er. „Wir haben in der Bernauer Straße viele Gewerbetreibende, die ihre Ressourcen gar nicht voll ausschöpfen können, weil die Straße das nicht hergibt“, findet er. Sich beim Bäcker oder dem Sushi-Restaurant draußen niederzulassen, „das ist doch kein angenehmes Sitzen, direkt neben der viel befahrenen Straße mit Lärm und Autoabgasen.“ Dafür jedoch könnten schließlich die Gewerbetreibenden nichts, „sie versuchen noch daraus das Beste zu machen“.

Abschnitt zwischen Stralsunder und Lehnitzstraße im Fokus

Die logische Konsequenz für ihn: „Wir sollten Tabula Rasa und dieses Teilstück verkehrsberuhigt machen, auch um dort weiteres Gewerbe anzusiedeln.“ Wert legt Blettermann auf die Feststellung, dass es „dabei nicht darum geht, die gesamte Innenstadt vom Verkehr freizulegen, sondern um ein paar hundert Meter zwischen der Stralsunder und der Lehnitzstraße.“ Klar ist, dass für eine Verkehrsberuhigung direkt im Zentrum „nicht eine einzige Maßnahme reicht. Da gibt es eine Vielzahl von Dingen zu bedenken und berücksichtigen.“ So müsse man für solch eine Planung beim Land vorstellig werden, um die Bernauer Straße als Bundesstraße in Oranienburg runter zu stufen. „Das war anderen Stellen schon möglich, warum nicht auch hier?“

So könnte der Verkehrsfluss um eine verkehrsberuhigtes Teilstück aussehen:

Eine große Frage sei zudem, wie der Verkehr bei solch einer Änderung fließen solle. Auch dafür hat Dirk Blettermann Ideen. So könne ein Teil des Verkehrs aus Richtung Schmachtenhagen kommend schon vor dem Zentrum über die Carl-Gustav-Hempel-Straße und Sachsenhausen sowie die B 96 abgeleitet werden. „Das ist ein Umweg, aber immer noch schneller, als wenn ich mich durch die volle Stadt quäle“, meint Blettermann. Aus der Gegenrichtung kommend sei hingegen die Umfahrung über die Lehnitzstraße vorstellbar (siehe Grafik). Parkplätze für die Verkehrsteilnehmer, die man in die Bernauer Straße locken wolle, gebe es am Fischerplatz sowie gegenüber des Bahnhofs. Auch auf der Brache in der Rungestraße sei ein weiterer Parkplatz denkbar.

Visionen: Dritte Brücke und Verkehrsleitsystem

Zudem zeigt Blettermann eine weitere spannende Option auf: „Ich bin Befürworter einer dritten Brücke, in der Verlängerung der Dr.-Heinrich-Byk- bis zur Walther-Bothe-Straße. Nicht für den Pkw-Verkehr, aber für Busse, Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger.“ Dies könne den Verkehr weiter entzerren und zudem eine Alternative sein, wenn Schloß- oder Dropebrücke aufgrund von Bauarbeiten oder anderen Sperrungen ausfallen. Eine weitere Vision: Die Installation eines Verkehrsleitsystems, um den Verkehrsfluss besser zu leiten.

„Wenn andere noch bessere Ideen haben, dann doch los“

Es sind viele Ideen, die Dirk Blettermann im Kopf hat. Er sagt jedoch auch: „Ich habe keinen Alleinvertretungsanspruch darauf. Es ist eine Teilidee. Wenn ein Verkehrsplaner sagt, das geht so nicht, dann muss man neu denken. Grundsätzlich ist mein Ansatz, konkrete Vorschläge zu machen, um eine Diskussionsgrundlage zu haben. Wenn andere noch bessere Ideen haben, dann doch los.“ Am 4. November kommt der Bauausschuss zu einer Sondersitzung zusammen, in der es um ein attraktiveres Stadtzentrum gehen soll. Die Idee einer verkehrsberuhigten Fußgängerzone wird dann sicher auch Thema sein.

