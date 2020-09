Innenstadt Oranienburg: Gemeinsam die Resignation bekämpfen

Oranienburg

„Um die vorhandene Situation zu verändern und zu verbessern – gilt es gemeinsam zu agieren. Die Politik und wir als Händler der Bernauer Straße müssen zusammen Ideen entwickeln.“ Sebastian Lagatz, Inhaber der Schlossparfümerie in der Bernauer Straße, hat klare Vorstellungen, wenn es um die seiner Meinung nach total unbefriedigende Situation der Einkaufsmeile in der Kreisstadt geht. Diese übermittelte der 40-Jährige am Montagabend den Stadtverordneten in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung.

Die Bernauer Straße in Oranienburg gibt teilweise ein trostloses Bild ab. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

„Die Bernauer Straße ist das historische Zentrum Oranienburgs. Bei allen Planspielen seitens der Stadtentwicklung sollte man dies in den Fokus der Überlegungen ziehen. Wir brauchen einen gut aufgestellten Einzelhandel in der Stadt.“ Ein großer Kritikpunkt von Sebastian Lagatz ist die vorhandene Parkplatzsituation. „Man hat ja als Kunde keine Möglichkeit, eine geeignete Parkmöglichkeit zu finden. Damit sinkt auch die Lust einkaufen zu gehen. Ausreichend vorhandene Parkflächen steigern die Einkaufsqualität.“ Auch der aktuelle Leerstand vieler Gewerbeflächen ärgert den Unternehmer, der seit 2019 nach dem Tod seiner Mutter die Schlossparfümerie übernommen hat. „Die jetzige Situation brennt vielen Einzelhändlern auf der Seele, man spürt leider auch schon bei vielen die Resignation.“

Weitere MAZ+ Artikel

Parkplätze in der Bernauer Straße sind rar gesät. Quelle: Enrico Kugler

Auch die politischen Entscheidungsträger der Stadt Oranienburg sehen die Dringlichkeit, das Innenstadtleben mit neuen Ideen zu verbessern. Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Linken und Grünen wurde am Montagabend mit großer Mehrheit von den Stadtverordneten abgesegnet. „Ich freue mich sehr, dass nach intensiver Debatte in den Ausschüssen eine überfraktionelle Einigkeit erzielt wurde und am Ende nun ein noch umfassenderer Arbeitsauftrag an die Stadtverwaltung zur Verbesserung der Oranienburger Innenstadt vorliegt. Neben kurzfristigen Verbesserungen für Bernauer Straße und Schlossplatz geht es nun auch um eine kluge Planung und Umsetzung des Sonderbauausschusses am 4. November“, kommentierte SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann die Entscheidung.

Gemeinsam Ideen entwickeln

Auch für Sebastian Lagatz ist die Entscheidung ein positives Zeichen in die richtige Wegrichtung. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass die Politik unterstützend zur Seite steht.“ Allerdings sieht der 40-Jährige nun auch die politischen Entscheidungsträger in der Pflicht. „Jetzt gilt es Worte mit Taten zu untermalen. Ein erster Samen ist gepflanzt, nun gilt es die Pflanze zum Blühen zu bringen.“ Auch Björn Lüttmann sieht nun schnellen Handlungsbedarf: „Wichtig ist jetzt, dass die Stadtverwaltung sich schnell an die Umsetzung des Antrages macht. Die Attraktivierung der Innenstadt duldet keinen Aufschub.“ Zusammen mit den Einzelhändlern, dem Geschäftsstraßenmanagement und der Politik sollen nun nach Lösungen gesucht werden, die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

Von Knut Hagedorn