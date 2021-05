Innenstadtentwicklung: Fridays for Future, Parents for Future und Agenda 21 reichen umfangreiche Vorschläge ein

Oranienburg

Am 14. Mai endete das Online-Beteiligungsverfahren zur Innenstadtentwicklung in Oranienburg. Zu dem von der Stadtverwaltung initiierten Bürgerbeteiligungsverfahren brachten auch die Jugendlichen von Fridays For Future Oranienburg zusammen mit den Parents For Future Oberhavel Vorschläge ein. Einen umfangreichen Vorschlagskatalog reichte zudem die Lokale Agenda 21 Oranienburg ein.

Fridays for Future wollen Auto freie Innenstadt

„Vor kurzem bekamen wir mit dem sogenannten Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts die juristische Bestätigung, dass die Bewältigung der Klimakrise nicht auf kommende Generationen abgewälzt werden darf. Das heißt, dass wir schon heute in sämtlichen Plänen für die Zukunft, auch wenn es darum geht die Innenstadt und somit das Gesicht unserer Stadt neu zu gestalten, alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen müssen, um diese Krise zu bewältigen“, sagt Max Heiduk von den Fridays For Future. Die Vorschläge der Aktivisten umfassen eine Auto freie Innenstadt, verbindliche Energie- und Umweltstandards im innenstädtischen Bauwesen und die Ausweitung des Schutzes und der Pflege von Grünanlagen. „Wir als Oranienburger haben ein Recht darauf, mitzubestimmen, wie unsere Stadt zukünftig aussehen soll. Wir wollen, dass die Planung demokratisch abläuft und die Bürger in sämtlichen Schritten mit einbezogen werden“, ergänzt Elisabeth Mandl-Behnke von den Parents For Future Oberhavel.

Agenda 21 reicht 72 Vorschläge ein

Wesentlich umfangreicher sind die Vorschläge der lokalen Agenda 21 Oranienburg. Insgesamt 72 Vorschläge wurden an die Stadtverwaltung übermittelt. Nachzulesen sind die kompletten Vorschläge unter www.agenda21-oranienburg.com. „Das Tempo der Veränderungen durch die beschleunigte Erderwärmung, die Covid-19-Pandemie und die Digitalisierung ist rasant. Die Fülle und Vielfalt der Auswirkungen macht es unverzichtbar, jetzt angemessene Antworten zu finden, die von den Bürgern akzeptiert werden. Die bisherigen Konzepte und Planungen der letzten 30 Jahre für Oranienburg berücksichtigen all diese neuen Aspekte nicht, weil die erst jetzt aktuell geworden sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der lokalen Agenda 21.

Von Knut Hagedorn