Insgesamt vier Geldbörsen in Oranienburg und Hohen Neuendorf gestohlen

Oranienburg/Hohen Neuendorf

Gleich drei unabhängig voneinander einkaufende Rentner wurden am Donnerstagvormittag (10. März) zwischen 9 und 10 Uhr in einem großen Supermarkt in der Oranienburger Friedenstraße durch unbekannte Personen bestohlen. Ihnen wurde aus ihren Taschen und Einkaufsbeuteln, welche sie zumeist im beziehungsweise am Einkaufswagen liegen/ hängen hatten, in einem Moment der Unaufmerksamkeit, die Geldbörsen gestohlen. Die Bestohlenen bemerkten den Diebstahl erst im Kassenbereich oder zu Hause und brachten diesen dann zur Anzeige gebracht.

Geldbörse in Hohen Neuendorf gestohlen

Auch in einem Supermarkt der gleichen Marktkette in Hohen Neuendorf wurde fast zeitgleich ein Diebstahl der Geldbörse aus einer Handtasche bekannt, welche sich ebenfalls im Einkaufswagen befand. Hier soll es sich laut der Beschreibung der Bestohlenen beim Dieb um einen 40-jährigen großen Mann mit schwarzen kurzen Haaren handeln. Dieser sprach hochdeutsch und führte eine bunte Tasche mit sich. Der Mann konnte sich unerkannt aus dem Supermarkt entfernen. Somit wurden gestern Vormittag vier Anzeigen wegen Handtaschendiebstahl aufgenommen.

Von MAZonline