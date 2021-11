Internationales Sachsenhausen Komitee fordert Straßenbenennung nach Gisela Gneist zu korrigieren

Oranienburg

Im vergangenen Jahr wurde durch die Mehrheit der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung beschlossen, eine Straße im neuen Wohngebiet „Aderluch“ nach der Speziallager-Internierten Gisela Gneist zu benennen. Der Beschluss traf im In- und Ausland auf Empörung und großes Unverständnis, auch bei den Mitgliedsverbänden des Internationalen Sachsenhausen Komitees (ISK) in zahlreichen europäischen Ländern.

Wohngebiet befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenkommandos „Zeppelin“

Das neue Wohngebiet befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenkommandos „Zeppelin“. Hunderte Häftlinge mussten hier zwischen 1942 und 1945 Zwangsarbeit leisten. Dieser Ort steht im engen historischen Zusammenhang mit dem Konzentrationslager Sachsenhausen. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch die Leidensgeschichte der Internierten ehemaliger Speziallager in angemessener Art und Weise in der Erinnerungskultur berücksichtigt wird. Dennoch war dieser Beschluss für die ehemaligen Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen und ihre Nachkommen ein Affront, der jede Empathie und Sensibilität vermissen ließ“, heißt es in einer Pressemitteilung des ISK.

Gutachten bestätigt Bedenken

Für das ISK wurden durch die Autoren des Gutachtens, Prof. Dr. Frank Bajohr und Prof. Dr. Hermann Wentker, die im letzten Jahr vorgebrachten Bedenken bestätigt. „Wir halten auch weiterhin eine Benennung einer Straße nach Gisela Gneist für nicht tragbar. Wer jede Anerkennung wissenschaftlich belegter Tatsachen über die Geschichte der Speziallager verweigert, wer die Opfer des Nationalsozialismus beleidigt und auch Kontakte ins rechte und rechtsextreme Spektrum nicht scheut, kann und darf nicht auf diese Weise geehrt werden“, so das ISK. Unabhängig von der Person Gisela Gneist und ihrer mehr als problematischen Rolle als Vorsitzende des Speziallager-Opferverbandes vertritt das ISK nach wie vor die Auffassung, dass auf dem authentischen Gelände eines ehemaligen KZ-Außenkommandos keine Straße nach einem Speziallager-Häftling benannt werden darf, um auch im Straßenbild keine geschichtsklitternde Verschmelzung beider historischer Perioden zuzulassen.

Stadtverordneten werden aufgefordert, Entscheidung zurückzuziehen

Bei allem Respekt vor dem Oranienburger Stadtparlament fordert das ISK die Stadtverordneten auf, ihren kontroversen Beschluss aus dem Jahre 2020 im Lichte des IfZ- Gutachtens noch einmal zu überdenken und aus Respekt vor den ehemaligen Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu korrigieren. Wer für sich - wie es in der gestrigen Verlautbarung der Stadt Oranienburg geschehen ist - eine differenzierte Erinnerungskultur reklamiert, die keine Relativierung der Geschichte des Nationalsozialismus zulässt, kann keine Ehrung Gisela Gneists durch eine Straßenbenennung befürworten. Das Internationale Sachsenhausen Komitee dankt der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für die Beauftragung eines unabhängigen Gutachtens durch das renommierte Institut für Zeitgeschichte. Die im Gutachten dargelegten Fakten sprechen für sich. Jetzt sind die Oranienburger Stadtverordneten am Zuge.

Von MAZonline