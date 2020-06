Oberhavel

Im Mobilitätskonzept „ Oberhavel – Mobil 2040“ taucht auch eine Bahnstrecke wieder auf, die mittlerweile seit mehr als 20 Jahren im Dornröschenschlaf liegt: von Wensickendorf weiter über Zehlendorf nach Liebenwalde.

Allerdings besteht die Möglichkeit, die Strecke dennoch weiterhin mitzuerleben – auf Youtube im Internet. Bahnfans finden dort viele Führerstandsmitfahrten. In diesem Fall handelt es sich um einen Mitschnitt, der 1993 entstanden ist. Damals gab es auf B 1, dem damaligen Dritten Programm des SFB, im Nachtprogramm immer mitgefilmte Bahnfahrten – auch die von Basdorf nach Liebenwalde. Fast 30 Minuten dauert das Video auf dem Kanal „Bahnfilm-Fan“ und damit die Fahrt auf der damaligen Linie R 8.

Zwar ist die Bildqualität nicht ganz so gut, für den nostalgischen Kick reicht sie aber allemal. Wenn der Zug langsam auf der eingleisigen Strecke in den Bahnhof Zühlsdorf schleicht, später in Wensickendorf und Zehlendorf hält, im langsamen Tempo bei Kreuzbruch über die Kanalbrücke rollt und später dann das Ziel in Liebenwalde erreicht, dann wünscht man sich fast schon diese alten Zeiten zurück.

1993 im Video: Einfahrt in den Bahnhof Zehlendorf. Quelle: Youtube

Youtube hat viele solcher Führerstandsmitfahrten durch Oberhavel zu bieten. Es gibt Filme mit Fahrten auf der S 1 von Oranienburg bis Wannsee oder Potsdam und zurück. Auch mit der S 25 von und nach Hennigsdorf sind digitale Fahrten möglich, ebenso mit der S 8 von und nach Birkenwerder. Auch vertreten ist die RB 54 von Rheinsberg nach Löwenberg. Wer lange Strecken mag, kann mit einem Güterzug von Neustrelitz über Fürstenberg, Oranienburg bis Basdorf fahren.

Von Robert Tiesler