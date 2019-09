Die Nachricht über den Antrag auf Abriss des ehemaligen Kornspeichers in der Oranienburger Lehnitzstraße durch den Investor sorgte am Freitag für Entsetzen im Rathaus der Stadt. Wie der Investor des Bauprojektes, die TAS OR Speicher GmbH & Co KG, auf MAZ-Anfrage mitteilte, wolle man den Speicher jedoch gar nicht abreißen.