Irritation um Kleidungsstil: Linken-Politiker mit „FCK CPS“-Shirt am Rednerpult

Für Irritationen sorgte der Oranienburger Linken-Politiker Jean Willemsen im Dezember beim Landesparteitag in Potsdam. Der 24-Jährige, der für die Linken in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung (SVV) sitzt, trat dort mit einem T-Shirt ans Rednerpult, auf dem in großen Lettern der Aufdruck „FCK CPS“ prangte.Eine Abkürzung, die als „ Scheiß Polizei“ oder „ Scheiß auf die Polizei“ übersetzt werden kann.

Schlechte Erfahrungen sollen Hintergrund des Statements sein

Mit der Frage, ob der Kommunalpolitiker in einer Stadt mit Polizeischule nicht doch etwas fehl am Platz sei, wandte sich daraufhin ein Leser an die Redaktion. Auf MAZ-Nachfrage erklärt Willemsen, dass er mehrfach Erfahrungen mit Polizisten gemacht habe, die „unnötig Gewalt anwandten“. So sei ihm unter anderem auf einer Versammlung grundlos ins Gesicht geschlagen, dabei die Nase gebrochen worden. „Unnötige Rempeleien oder Repressionen durch Amtsmissbrauch sorgten dafür, dass ich immer wieder in der Öffentlichkeit meine Meinung darstelle“, sagt er.

Mit dem Aufdruck „CPS“ meine er nicht jeden Polizisten, sondern „Cops, was für mich heißt, dass es sich um korrupte Polizisten handelt oder Polizisten, die ihre Macht missbrauchen und in der Ausübung ihrer Pflicht nicht zum Wohle der Gemeinschaft handeln“. Grundsätzlich befürworte er die Existenz der Polizei, in Oranienburg habe er auch „viele gute Erfahrungen mit unseren Polzisten vor Ort gemacht“. Einzelne jedoch würden „dermaßen übertreiben, dass das Bild von der Polizei verschlechtert wird“.

„Ich kann niemandem vorschreiben, was er tragen kann und was nicht“

„Wir tauschen uns in der Fraktion über Positionen aus, eine Zensur gibt es aber nicht. Ich kann niemandem vorschreiben, was er tragen kann und was nicht“, sagt unterdessen Ralph Bujok, Linken-Fraktionsvorsitzender in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung und Fraktionskollege des 24-Jährigen.

„Für mich spielt die Polizei bei der Sicherung des demokratischen Rechtsstaates eine wichtige und unverzichtbare Rolle. Neben der sozialen und politischen Sicherheit für alle Menschen in unserem Land, ist die Rechtssicherheit und der Schutz der Bürger ein entscheidender Bestandteil der öffentlichen Sicherheit. Diese wird auch in unserer Stadt durch verantwortungsvoll und transparent agierende Polizeibeamten sichergestellt“, sagt Bujok, der jedoch auch betont: „Gleichzeitig ist natürlich auch die Polizei mit ihren Beamten und Angestellten ein Spiegelbild der Vielfalt unserer Gesellschaft, mit ihren Stärken und Schwächen, aber auch mit den Fehlern die gemacht werden.“

Ralph Bujok : „Einzelfälle sollten nicht zu Verallgemeinerungen führen“

Konkret auf die Kleiderordnung seines Parteikollegen angesprochen meint der langjährige Linken-Politiker: „Ich persönliche halte nichts von einem solchen verkürzten, plakativ verallgemeinernden Statement, da sich auch die überwiegende Mehrheit der Polizeibeamten, die eine hervorragende Arbeit machen und teilweise ja auch Mitglieder der Linken sind, davon betroffen fühlen werden. Berechtigte Kritik an in Einzelfällen ungerechtfertigten Vorgehen von Polizeibeamten und negative persönliche Erfahrungen, die Jean selbst schmerzlichst erleben musste, sollte nicht zu unzulässigen Verallgemeinerungen führen.“

Mit Blick auf die besondere Historie der Stadt Oranienburg sagt Bujok auch: „Es ist gut und wichtig, dass wir angesichts unserer Geschichte und in unmittelbarer Nähe zur Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg in der Stadt haben. Gerade hier an diesem geschichtsträchtigen Ort kann den Polizeischülern egal welcher politischen Ausrichtung in besonderer Weise das notwendige Wissen und Ihre Verantwortung für den Schutz der Demokratie und jedes einzelnen Menschen vermittelt werden.“

MAZ-Kommentar: „Erlaubt, aber billig“ MAZ-Reporter Robert Tiesler meint: „Zum Jahresbeginn habe ich gleich mal was Neues gelernt: Gute „Bullen“ sind Polizisten. Schlechte „Bullen“ sind Cops, also die Korrupten und Gewaltbereiten in dieser Zunft. So begründet das jedenfalls Jean Willemsen, der für die Linke auch in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung sitzt. Seine Begründung, warum es für ihn okay ist, beim Linke-Landesparteitag ein „FCK CPS“-T-Shirt zu tragen, ist allerdings haarsträubend. Siehe oben. Es klingt wie eine ganz billige Ausrede, denn wenn man sich im Internet mal umschaut, was diese Abkürzung bedeutet, beziehungsweise wofür der Satz „Fuck Cops“ steht, dann ist das wirklich eindeutig. Der Satz drücke die allgemeine Ablehnung gegenüber der Polizei aus, außerdem die Abgrenzung gegenüber der staatlichen Ordnungsmacht. Nun ist es Jean Willemsen natürlich erlaubt, seine Meinung gegenüber der Polizei – Verzeihung: den Cops – zu äußern. Der Satz ist nicht strafbar. Aber für einen Stadtverordneten ist das schon ziemlich kurz gedacht und blanke Provokation. Hinzu kommt auch noch eine so lächerliche Begründung. In der Stadt mit einer Polizeischule sollte beim jungen Stadtverordneten ein bisschen mehr Weitsicht herrschen.“

Von Nadine Bieneck