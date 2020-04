Jagd auf den Feuerteufel geht weiter

Löwenberg

Bernd-Christian Schneck macht ein nachdenkliches Gesicht. Der Bürgermeister des Löwenberger Landes musste am Sonntag mit ansehen, wie sämtliche Feuerwehren der Gemeinde zum Löscheinsatz ausgerückt sind. Am Hertefelder Weg in Liebenberg brannte auf einer Fläche von etwa drei Hektar der Waldboden. Bis zu 90 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz, unter anderem auch Kameradinnen und Kameraden aus Sachsenhausen und Liebenwalde. Die Mine des Bürgermeisters ist vor allem deshalb so sorgenvoll, weil nicht auszuschließen ist, dass es sich beim jüngsten Feuer einmal mehr um Brandstiftung gehandelt hat.

Seite Jahren brennt es immer wieder in der selben Region

Bereits seit einigen Jahren kommt es auf den Gebieten der Gemeinde Löwenberger Land, der Stadt Liebenwalde und der Stadt Oranienburg immer wieder zu Bränden. Ganz besonders betroffen sind die Ortsteile Nassenheide, Teschendorf, Neuendorf, Grüneberg, Liebenberg sowie Freienhagen und Neuholland. Übergreifend erstrecken sich die Brände aber auch auf die Gemarkungen der Stadt Oranienburg, dort besonders auf die Ortsteile Malz und Sachsenhausen. Bei allen Einsätzen sind die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren teilweise sehr schweren Bedingungen und Gefahren ausgesetzt. Die Art der Brände ist sehr vielfältig und reicht von einfachen Holzstapeln über Freiflächen bis hin zu verheerenden Waldbränden. Die privaten wie auch wirtschaftlichen Schäden sind immens. Erhebliche Sachwerte wurden sinnlos zerstört.

In Corona-Zeiten gestalten sich die Löscheinsätze für die Feuerwehrleute noch anstrengender, als sie ohnehin schon sind. Quelle: Stefanie Fechner

In fast allen Fällen muss leider von gezielten Brandstiftungen ausgegangen werden. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch äußerst schwierig. Und für die betroffenen Kommunen als Träger des Brandschutzes entstehen hohe zusätzliche Kosten. Ganz abgesehen davon, dass sowohl die Verwaltungen als auch die freiwilligen Feuerwehren derzeit durch die Corona-Krise ohnehin schon vor enormen zusätzlichen Belastungen stehen. „Es muss doch möglich sein, diesem Feuerteufel endlich mal auf die Schliche zu kommen“, hofft Bernd-Christian Schneck. Er und seine Amtskollegen aus Oranienburg, Alexander Laesicke, und Liebenwalde, Jörn Lehmann, sind sich schon lange einig, dass die Jagd nach dem Täter weitergehen muss. Alle drei Kommunen haben deshalb beschlossen, für Hinweise, die zur Ergreifung des Brandstifters und zu seiner rechtskräftigen Verurteilung führen, eine Belohnung in Höhe von insgesamt 15 000 Euro – jede Kommune 5000 Euro – bereitzustellen. Das galt bereits in der Vergangenheit und ist für dieses Jahr erneuert worden.

Wer nimmt sachdienliche Hinweise entgegen?

Sachdienliche Hinweise nehmen entgegen: Polizeiinspektion Oberhavel, 03301/8 51 11 11 oder 85 10, Gemeinde Löwenberger Land, 033094/69 80, Stadt Liebenwalde, 033054/8 05 10 und Stadt Oranienburg, 03301/60 05. Die Hinweise werden auf Wunsch natürlich vertraulich behandelt.

Von Bert Wittke