Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel nahmen am Dienstag einen 30-Jährigen in Gewahrsam, nachdem dieser Mitarbeiter in einer Behörde bedroht hatte. Zusätzlich handelte sich der Mann auch noch eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.