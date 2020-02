Oranienburg

Neben bekannten und neuen Songs aus ihrer langen Karriere wird Uschi Brüning auch aus ihrer kürzlich erschienenen Autobiografie „So wie ich“ vorlesen. Die Frau, die von Manfred Krug verehrt wurde und mit der er seit den siebziger Jahren gemeinsame Konzerte gab, und die im Kultroman „Die neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf ein literarisches Denkmal bekam, hat nicht nur tolle Songs im Repertoire, sondern nach wie vor eine großartige Stimme.

Uschi Brüning ist die bekannteste Jazzmusikerin der DDR. Quelle: privat

Hans-Joachim Laesicke, der im letzten Jahr die Buchpremiere in der Berliner Kulturbrauerei erlebt hat, ist davon noch immer ganz begeistert: „Es beeindruckt, mit welcher Bescheidenheit die großartige Sängerin, die mit den ganz Großen des deutschen und des internationalen Jazz auf der Bühne stand, sich selbst reflektiert. Aber auch auf interessante Einblicke in die DDR-Musikszene dürfen sich die Besucher der Sonntagsmatinée freuen. Reichlich gute Musik gibt es natürlich auch zu hören.“ Musikalisch begleitet wird Uschi Brüning von Lukas Natschinski, der mit seinem Trio bereits vor einem Jahr bei der ersten Jazzmatinée „Jazz and more“ beim Publikum in Oranienburg für Begeisterung sorgte. Der junge Komponist, Pianist und Gitarrist ist nicht nur ein leidenschaftlicher Bandleader sondern auch ein einfühlsamer Begleiter der namhaften Jazzvocalistin.

