Oranienburg

Jennifer Collin wird ihr Mandat als Stadtverordnete in Oranienburg ablegen. Darüber informierte die einstige Bürgermeister-Kandidatin per persönliche Erklärung. „Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich mich schweren Herzens dazu entschieden habe, mein Mandat als Stadtverordnete in Oranienburg aus beruflichen und familiären Gründen ab sofort niederzulegen“, schreibt die SPD-Frau. „Die letzten Monate haben zu zahlreichen Terminkollisionen geführt, die in der Folge die familiäre Logistik bis an die Belastungsgrenze geführt haben.“ Oranienburg brauche Leute, die sich mit aller Kraft den Themen widmen, sagt sie der MAZ. „Da ist zu viel los.“

Eine Nachrückerin gibt es bereits: „Ich bin jedoch froh und dankbar, dass Judith Brandt als eine erfahrene Stadtverordnete für mich nachrücken wird“, erklärt Jennifer Collin. Ihr liege das Wohl der Stadt genauso am Herzen wie Collin, heißt es weiter. „Bekanntermaßen stehen wir uns politisch und freundschaftlich sehr nah. Wir beide sind Sozialwissenschaftlerinnen und leben mit unseren Familien in Oranienburg. Uns beiden ist eine nachhaltige Politik wichtig, die sich für Familien und junge Menschen einsetzt.“

Jennifer Collin dankt in ihre Mitteilung der SPD Oranienburg, den Kollegen der anderen Fraktionen und all den Unterstützern für ihren Zuspruch. „Natürlich werde ich den Oranienburgerinnen und Oranienburgern weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen und ihre Interessen vertreten – nur künftig nicht mehr im Format der Stadtverordneten“, so Jennifer Collin.

Von Sebastian Morgner