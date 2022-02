Jenny Fulde: Bodenständig, geradlinig und Heimatverbunden

Oranienburg

Auf den ersten Blick wirkt Jenny Fulde zurückhaltend, die lauten Töne und markanten Sprüche überlässt sie gerne anderen. Doch schnell erkennt man dann auch in Gesprächen mit der Unternehmerin, die 33-Jährige weiß genau, was sie will, ist selbstbewusst und überzeugt mit Fachwissen, was ihre berufliche Vita eindrucksvoll belegt. Schon in jungen Jahren ist sie in Führungspositionen hineingewachsen, war drei Jahre als Geschäftsführerin eines Versicherungsmaklerbüros tätig und ist seit Oktober 2020 selbstständige Finanzberaterin.

Traum vom Medizinstudium blieb unerfüllt

Dabei war der eigentliche Berufswunsch ein anderer: „Mein Wunsch war es in jungen Jahren Medizin zu studieren, gerade die Augen haben mich immer fasziniert, weil sie so unglaublich viel beinhalten. Aber leider kann ich nicht wirklich Blut sehen, auch Adern und so sind nicht meins. Das waren dann nicht wirklich die besten Voraussetzungen, um Medizin zu studieren“, erinnert sich Fulde schmunzelnd. Nach erfolgreichem Abitur im Jahre 2008 stand der damals 19-Jährigen die Welt quasi offen. „Ich machte mir natürlich viele Gedanken, mich interessierten auch viele Studiengänge, aber andersherum wollte ich auch Geld verdienen und voll und ganz in das beruflichen Leben starten.“ Den Wunsch danach, die Welt zu erkunden nach dem Abitur, wie es viele andere Gleichaltrige zunächst tun, hatte Fulde dagegen nicht. „Ich bin sehr Heimatverbunden und fest verwurzelt. Ich habe auch immer sehr schnell Heimweh, wenn ich mal verreise. Von daher hatte ich ehrlich gesagt absolut nicht das Bedürfnis irgendwo hinzugehen nach dem Abi.“

Jenny Fulde. Quelle: Enrico Kugler

So legte Fulde den Fokus auf das Berufliche und begann eine Ausbildung als Immobilienkauffrau bei der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft. „Für mich ergab sich aber auch die Möglichkeit, langfristig als Geschäftsführerin in einem Versicherungsmaklerbüro einzusteigen, da der damals noch aktive Geschäftsführer sich dem Rentenalter annäherte und man sich nach Nachfolgekandidaten umschaute.“ Die Ausbildung zur Immobilienfachfrau beendete Fulde bereits erfolgreich nach zweieinhalb Jahren. Die Geschäftsführertätigkeit sollte allerdings noch ein wenig auf sich warten lassen, denn zuvor erlebte sie zweimal das Mutterglück.

Seit anderthalb Jahren selbstständig

Im März 2017 übernahm Jenny Fulde dann aber den Posten einer gleichberechtigten Geschäftsführerin im Versicherungsmaklerbüro. „Leider entwickelte sich dies dann aber nicht so ganz, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte, der eigentlich vorgesehene Übergang verlief dann doch nicht so fließend. Ich wollte aber mehr Verantwortung übernehmen.“ So beendete Jenny Fulde das Anstellungsverhältnis in dem Büro und machte sich zum 1. Oktober 2020 als Finanzberaterin selbstständig. Dabei stand und steht sie bis heute ihre „Frau“. „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich als Frau in einer Führungsperson anders behandelt werde, als wenn ich ein Mann wäre. Ich kann mich auch durchsetzen und bin recht selbstbewusst, und am Ende entscheidet einfach die Qualität des beruflichen Wirkens und Handelns. Da muss man überzeugen und das versuche ich Tag für Tag.“

Seit 1. Januar 2022 die Doppelspitze der Wirtschaftsjunioren Oberhavel: Jenny Fulde und Florian Birkholz Quelle: Robert Roeske

Neben ihrem beruflichen Werdegang engagiert sich Fulde seit nunmehr drei Jahren auch intensiv ehrenamtlich beim Jungunternehmerverband „Wirtschaftsjunioren Oberhavel“. „Der Kontakt damals kam eher zufällig zustande und quasi über drei Ecken. Aber ich fand es sofort sehr interessant, und ich wollte mich da gerne mit einbringen.“ Was die heute 33-Jährige dann auch tat. Im Jahr 2019 übernahm Jenny Fulde das Ressort Bildung bei den Wirtschaftsjunioren. „Ich finde die vielen verschiedenen Bereiche und Facetten sehr spannend. Bildung ist ein sehr wichtiges Themenfeld, was mir auch sehr am Herzen liegt.“

Jenny Fulde wird als erste Frau Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren

Seit dem 1. Januar 2022 ist Fulde stellvertretende Vorsitzende des Jungunternehmerbundes, daraufhin musste sie ihren Ressortleiterposten auch abgeben. Zugleich ist dieser Abschnitt ein historischer für die Wirtschaftsjunioren, die es so seit 16 Jahren gibt. Laut Satzung wird der Stellvertreter nach einem Jahr dann Vorsitzender des Jungunternehmerbundes und so wird Jenny Fulde am 1. Januar 2023 die erste Frau an der Spitze der Wirtschaftsjunioren sein. „Ich wurde im vergangenen Jahr gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Natürlich hängt an solch einer Position sehr viel zusätzliche Arbeit und auch Verantwortung. Aber nach vielen intensiven und guten Gesprächen habe ich für mich entschieden, dass ich das machen möchte.“ Jenny Fulde weiß halt, was sie will: „Wenn ich was mache, dann voll und ganz. Halbe Sachen bringen nichts.“

Von Knut Hagedorn