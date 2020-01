Jens Stein: Langfristige Visionen sind sein Motor

Oranienburg

Bereits am frühen Morgen herrscht Hochbetrieb bei der deutschen Automobilberatung (dabag) im Oranienburger Ortsteil Germendorf. Die Telefone klingeln heiß, die zwölf Mitarbeiter wuseln durch die Büroräume und über das Firmengelände. Mittendrin ist Firmengründer Jens Stein. Dass sein Unternehmen erfolgreich ist und bald expandieren wird, ist für den 34-Jährigen kein Glück oder Zufall, sondern Produkt intensiver und akribischer Arbeit. „Mut und Leichtsinn liegen nah beieinander, aber um erfolgreich zu sein, muss man auch Risiken eingehen“, umschreibt Jens Stein seinen beruflichen Werdegang, der ein wenig anders verlaufen ist, als so mancher denken mag.

Zwölf Mitarbeiter arbeiten für Jens Stein. Quelle: Enrico Kugler

„Ich war ein eher mittelmäßiger Schüler und habe die Gesamtschule in Sachsenhausen nach der zehnten Klasse verlassen“, blickt der heute erfolgreiche Unternehmer auf seine Schulzeit zurück. „Ich wollte arbeiten, habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Mir war da aber schon klar, dass ich nach der Ausbildung mich sofort selbstständig machen möchte.“ Gesagt, getan – Jens Stein gründete 2005 eine Ich-AG und war fortan sein eigener Herr. „Natürlich wurde ich von einigen belächelt zur damaligen Zeit, auch meine Eltern waren nicht wirklich begeistert über meinen Schritt und hatten Bedenken. Aber ich war mir sicher und habe diesen sicherlich mutigen Schritt bis heute nicht bereut“, blickt der gebürtige Oranienburger zurück. Sein allererstes Auto verkaufte Jens Stein bereits mit 17, ein wichtiger Meilenstein seiner beruflichen Laufbahn.

Erster Autoverkauf mit 17

„Das war eher zufällig. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein, kaufte aber einen Opel Corsa für 500 Euro. Nach kleineren Schönheitsreparaturen verkaufte ich diesen kurze Zeit später für 1800 Euro. Ich war beeindruckt wie schnell man Geld machen kann und hatte Blut geleckt.“ Eigentlich wollte Jens Stein deswegen auch eine Ausbildung in einem Autohaus absolvieren, wurde aufgrund seines Zeugnisses (dreier Durchschnitt) nicht genommen. Bis er allerdings Chef von zwölf Mitarbeitern wurde, dauerte es noch einige Jahre und manch Klippe war zu umschiffen. „Natürlich waren die ersten Jahre nicht einfach. Ich bin mit 2000 Euro Kapital gestartet, hatte ein kleines Büro und meine ersten Autos, die ich verkaufen wollte, standen neben dem McDrive von McDonalds.“

Die innovative Fahrzeugmesse E-motion wurde am 22. Juni 2019 zum dritten Mal auf den Oranienburger Schlossplatz veranstaltet. Jens Stein (l.) war auch hier sehr präsent. Quelle: Stefan Blumberg

Trotz aller Unwägbarkeiten hatte Jens Stein laut eigener Aussage nie vor, die sprichwörtlichen Brocken hinzuschmeißen. „Sicherlich gab es Zeiten wo man zweifelt, aber ich bin immer beharrlich geblieben und hatte Visionen und Ideen. Das hat sich irgendwann ausgezahlt.“ Ein wichtiger Baustein in seiner beruflichen Entwicklung war das Jahr 2008. „Ich kaufte damals Schrottautos auf und verkaufte die an Schrottverwerter. Die Gewinnmarge war enorm. Das lief zwei Jahre richtig gut. Wir haben damals bis zu 60 Autos im Monat an den Schrott verkauft“, erinnert sich Jens Stein. Bis ins Jahr 2012 steigerte sich der Umsatz stetig, das Eigenkapital erhöhte sich. „Dennoch war ich in einer Sinnkrise. Ich war in einer Schublade gefangen, quasi der Gebrauchtwagenhändler vom Hinterhof. Da wollte ich raus.“ Nach einer sechswöchigen USA-Reise, in der Jens Stein seinen Kopf freibekam, startete er durch.

Jens Stein ist geleitet von Visionen und Ideen. Quelle: MAZ-Archiv

So erwarb Stein das jetzige Firmengelände in Germendorf gegenüber dem Globus-Baumarkt und startete mit 30 Autos. Aktuell stehen knapp 100 Autos in Germendorf. „Wir sind nun aber am Limit angekommen am jetzigen Standort, Visionen und Ideen zum Expandieren sind schon in meinem Kopf“, so der 34-Jährige, der vor allem noch einen großen Traum hat. „Ich möchte in meinem Leben noch ein eigenes Auto bauen. Nicht für den Verkauf, nur für mich“, berichtet der Unternehmer, der in seiner knappen Freizeit bereits daran tüftelt.

Von Knut Hagedorn