Oberhavel

Einfach mal Danke jemanden sagen:Jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu. Die Märkische Allgemeine Zeitung wird auch in diesem Jahr in der Weihnachtszeit ein Dankeschön-Konzert veranstalten. Der Berliner Gitarrist Benjamin Schwenen wird am 20. Dezember 2019 ab 18.30 Uhr auf seiner Gitarre spielen und mit Liedern auf das Fest einstimmen.

Kennen Sie jemanden, der sich für andere Menschen eingesetzt hat und dabei an die Grenzen gegangen ist? Dann melden Sie ihn bitte zum kostenlosen MAZ-Konzert im Kundencenter (Mittelstraße 15 in Oranienburg) an. Verbringen Sie mit ihm einen schönen Abend.

Entweder Sie rufen uns an (03301/5 94 5 24; Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr) oder senden uns eine E-Mail an oranienburg@maz-online.de – 20 Leser werden 120 Minuten den Tönen von Benjamin Schwenen lauschen. Danken Sie jemandem mit diesem ganz besonderen Konzert.

Von Sebastian Morgner