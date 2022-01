Jetzt neu: Online-Terminvergabe für Impfungen im Oranienburger Kreistagssaal

Oranienburg

Einen noch besseren Service für alle Oberhaveler, die sich im Oranienburger Kreistagssaal impfen lassen möchten, stellt der Landkreis Oberhavel ab Montag, dem 17. Januar, bereit: Dann ist für alle, die ihre Impfung gezielter planen möchten, eine vorherige Online-Terminbuchung möglich.

Mit dem neuen Termintool, das auf der etablierten Webseite Brandenburg-impft.de integriert wird, wird Impfwilligen, beispielsweise bei einer weiten Anfahrt, künftig mehr Planbarkeit geboten. Aber auch eine spontane Immunisierung gegen das Coronavirus ist natürlich weiterhinmöglich.

Impfstraße ist jetzt zweigeteilt

Die Menschen haben damit in Oberhavel künftig die individuelle Wahl. Möglich wird dies durch eine Zweiteilung der Impfstraßen in der Impfstelle im Kreistagssaal, indem mindestens eine Impfstrecke für Impfungen ohne vorherige Terminvergabe erhalten bleibt.

Geimpft wird in der Havelstraße 3 in Oranienburg immer montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 18 Uhr.Termine können gebucht werden unter: https://www.brandenburg-impftermine.de.

14-tägige Testphase des Angebots

Nach einem 14-tägigen Testlauf wird der Landkreis das Angebot auf seine Auslastung hin evaluieren. Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Moderna und zwar gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Möglich sind neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als drei Monate zurückliegt.

Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbstgewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert. Darüber hinaus können sich Impfwillige weiter an ihre Haus- und Fachärzte wenden und sich dort über Impfangebote informieren. Eine Liste der Impfpraxen in Oberhavel ist unter:www.kvbb.de/patienten/impfpraxen zu finden.

Von MAZonline