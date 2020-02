Eskalierte Facebookparty, fliegende Flaschen: Erst am vergangenen Wochenende soll es auf einem Spielplatz zu Ärger gekommen sein. Eine Woche zuvor attackierten Jugendliche einen Hotelbesitzer. Was denkt die Jugend? Wir waren vor Ort.

In diesem Bereich am Hotel an der Havel wurde vor einer Woche ein Geburtstag gefeiert – die Situation eskalierte. Quelle: Stefanie Fechner