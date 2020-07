Jetzt steht fest: Ab 18. Juli fährt der 823er Bus wieder

Oranienburg/Kremmen

Die Einstellung der „Tourismus-Buslinie“ 823 zwischen Oranienburg und Kremmen hatte vor einigen Wochen für Entrüstung gesorgt. Sowohl bei den Nutzern, als auch bei den entlang der Strecke liegenden Unternehmen wie dem Tierpark Germendorf. Die coronabedingte unsichere wirtschaftliche Situation hatte die Kommunen Oberkrämer, Kremmen und Oranienburg dazu bewogen, den Betrieb der Buslinie in diesem Jahr auszusetzen ( MAZ berichtete). An der Finanzierung der Verbindung, die sonnabends und sonntags zwischen 10.20 und 18.20 Uhr verkehrt, beteiligen sich auch mehrere an der Strecke liegende Unternehmen, wie der Tierpark und der Spargelhof.

Kreistag beauftragt Landrat mit Erhalt der Tourismuslinie

Die Fortführung der Buslinie landete im Juni kurzfristig auf der Tagesordnung des Kreistags, der in seiner Sitzung am 24. Juni den Landrat einstimmig damit beauftragte, die Tourismuslinie zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder an den Start zu bringen.

Modellprojekt: Buslinie fährt regulär bis zum 31. Oktober dieses Jahres

Das Datum für die Reaktivierung des 823ers steht nun fest: Am 18. Juli wird der Bus erstmals wieder vom Oranienburger Bahnhof aus Richtung Germendorf, Sommerswalde, Schwante und Kremmen starten. Dies bestätigte Andreas Ernst, Geschäftsführer der Oberhavel Holding, der MAZ auf Nachfrage. Der Fahrplan bleibe unverändert, die Linie werde wie ursprünglich vorgesehen bis zum 31. Oktober des Jahres bedient, sagte er. Der Landkreis springt zur Absicherung der Busverbindung mit einer Summe von 10 000 Euro ein. Bei der Linie handelt es sich um ein zweijähriges Modellprojekt, das seit 2019 läuft. Spannend wird die Auswertung der Fahrgastzahlen sein. Anhand derer dürften die Kommunen dann entscheiden, ob eine Fortsetzung der Verbindung im Jahr 2021 erfolgt oder eben nicht.

