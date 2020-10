Premiere in Oranienburg: Am 1. Oktober hat die 38-jährige Johanna Hornig ihr Amt Klimaschutzmanagerin in der Kreisstadt aufgenommen. Die Stelle wurde neu geschaffen – sie soll zukünftig als Querschnittsaufgabe aller Bereiche in der Verwaltung funktionieren und den Klimaschutz in der Stadt weiter voranbringen.