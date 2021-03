Jubel in Germendorf: Fristenregelung in der Bauverordnung

Germendorf

Bert Schanner ist ein eher ruhiger Zeitgenosse, euphorische Jubelarien kommen ihm selten über die Lippen. Doch wenn der 56-jährige Inhaber der Germendorfer Firma Haus und Werkstatt 24 auf die neue Brandenburger Bauverordnung angesprochen wird, sprudelt es förmlich aus dem Unternehmer heraus: „Diese Gesetzesänderung ist eine Sensation. Ich war völlig baff, als ich es durch Zufall erfahren haben.“

Fristenregelung in der Bauverordnung

Kernthema der Gesetzesänderung ist die Einführung einer Fristenregelung bei der Erteilung von Baugenehmigungen. Haben sich solche Verfahren in früheren Jahren teils jahrelang hingezogen, sieht die neue Verordnung nun folgenden Passus vor: Die Frist, bis eine Baugenehmigung erteilt werden muss, liegt bei drei Monaten. Maximal verlängerbar auf fünf Monate. Ist bis dahin keine Mitteilung erfolgt, gilt der Bauantrag als genehmigt.

Germendorfer Unternehmer bittet Nicole Walter-Mundt um Hilfe

Für Bert Schanner ein Quantensprung: „Egal ob Unternehmer oder Privatperson, nun gibt es eine Planbarkeit.“ Denn genau diese Problematik kennt der Unternehmer aus eigener Erfahrung. „Ich habe vor zweieinhalb Jahren einen Bauantrag gestellt, ich wollte einen Wintergarten anbauen, um diesen als Ausstellungsfläche zu nutzen“, so der Onlinehändler. Allerdings entpuppte sich dieses Verfahren zur Geduldsprobe für den Germendorfer. „Ich habe bis heute weder eine Ablehnung noch eine Zustimmung erhalten.“ Um Bewegung in die Thematik zu bringen, wandte sich Schanner an die Oranienburger CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt. „Ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass sie sich in Potsdam um solche Dinge kümmert und habe meinen Fall geschildert.“ Damit traf Schanner bei Walter-Mundt auf nährbaren Boden. „Ich war Herrn Schanner sehr dankbar für diese Informationen, ich konnte so in den entsprechenden Gremien anhand eines Fallbeispieles mal aufzeigen, wo Problemfelder liegen“, so die 43-Jährige.

Nicole Walter Mundt. Quelle: Nadine Bieneck

Allerdings schien Bert Schanner auch dies nicht zu helfen. „Es gab mal zwischendurch ein Feedback von Frau Walter-Mundt, wo sie mir wenig Hoffnung machte.“ Doch viele Diskussionen und Streitgespräche in den Gremien des Landtages fruchteten am Ende doch, wie Nicole Walter-Mundt berichtet: „Das war rückblickend ein harter Brocken und bei Weitem nicht einfach. Doch der Aufwand hat sich gelohnt und ausgezahlt. Unsere politische Arbeit lebt von der Beteiligung seitens der Bevölkerung.“

Gesetzesänderung seit 1. Januar 2021 in Kraft

Seit dem 1. Januar 2021 ist die neue Gesetzesverordnung in Kraft, für Unternehmer oder Privatpersonen, die vorhaben zu bauen, eine große Hilfe. „Diese Regelung ist meines Erachtens für alle ein Traum. Vielen Dank an Frau Walter-Mundt für das Engagement“, freut sich Schanner. Der Wintergarten ist inzwischen gebaut, die Ausstellungsfläche lockt Kunden in das Unternehmen. „Wir haben uns zudem im Gewerbegebiet-Nord eine Halle angemietet, dort den Vertrieb hin verlagert.“

Von Knut Hagedorn