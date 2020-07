Jürgen Peter: „Fan-Talk fest etablieren“

Oranienburg

Wenn Jürgen Peter an Mario Basler denkt, kommt ihm sofort ein Spiel in den Sinn. „Das Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United, welches die Münchner Bayern trotz eines Tores von Mario Basler noch auf sehr dramatische Art und Weise in der Nachspielzeit verloren.“ Aber auch fernab dieses Spieles verfolgte der 59-jährige Unternehmer aus Oranienburg den Weg des einstigen Nationalspielers genau. „ Mario Basler war immer ein Typ mit Ecken und Kanten. Das gefällt mir und solche Persönlichkeiten braucht die Fußballlandschaft auch.“ Demzufolge freut sich Peter ganz besonders auf den 4. September, wenn Mario Basler als Stargast zum Fan-Talk nach Oranienburg kommt.

Fan-Talk soll etabliert werden

Nach den Trainerlegenden Eduard Geyer und Hans Meyer im Vorjahr findet nun zum zweiten Mal der Fan-Talk in der Oranienburger MBS-Arena statt. Namensgeber ist wie im Vorjahr die Firma Peter-Tiefbau. „Für mich war das keine Frage, erneut als Namensgeber zu fungieren. Wir möchten den Fan-Talk etablieren und zu einer Tradition werden lassen“, so Firmeninhaber Jürgen Peter. Wie der 59-Jährige sagt, laufen sogar schon erste Planungen bezüglich eines dritten Talks. Ab zunächst einmal fiebern alle dem 4. September entgegen, wenn der 51-jährige Mario Basler in Oranienburg gastiert. „Ich hoffe auf einen launigen Abend. Mario Basler war nie ein Typ der ein Blatt vor dem Mund genommen hat“, so Jürgen Peter.

Mario Basler feierte vor allem beim FC Bayern München viele Titel und Erfolge. Quelle: picture-alliance/dpa

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wobei die Planungen laut Jürgen Peter inmitten der Corona-Pandemie nicht einfach sind. „Wir haben uns natürlich sehr gefreut, als wir grünes Licht bekommen haben. Dennoch bleibt ein gewisses Restrisiko, wenn die Fallzahlen weiter steigen, dass der Talk ausfallen muss.“ Aktuell sieht es aber gut aus, dass die Fußballfans aus Oberhavel einen der charismatischsten Fußballer der Gegenwart live begutachten können. „Wir werden alle vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln einhalten“, so Peter, der selbst seit mehr als 16 Jahre Vereinsvorsitzender des Oranienburger FC Eintracht ist.

Eintrittskarten auch der MAZ erhältlich

Ab 19 Uhr wird Mario Basler am 4. September hoffentlich in guter Stimmung sein. Einlass in die MBS-Arena ist ab 18 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro und sind unter anderem auch bei der MAZ-Ticketeria in der Mittelstraße 15 erhältlich. Die MAZ wird erneut als Medienpartner fungieren. Als Werbepartner unterstützen Dabag, Stadtwerke Oranienburg, BeKu Oranienburg, HBI Bergmann Immobilien, Bergmann Erdbau, VS Elektro, ERV, Sicherheit Oberhavel Nico Wallmann den Fan-Talk und die Turm-Erlebniscity fungiert wie im Vorjahr als Gastgeber.

