Oranienburger Schüler schmieden im Bundesrat Gesetze

Berlin/Oranienburg

„Das war alles andere als einfach“, stöhnte Nils Wanke nach der 983. Plenarsitzung im Bundesrat am Mittwochnachmittag auf. Am Dienstagmorgen hatte der 15-jährige Lehnitzer gemeinsam mit 104 weiteren Brandenburger Schülern die Geschicke des Bundesrats übernommen. Als Teil eines Politik-Planspiels, welches die politischen Geschehnisse in dem hohen Haus für die Jugendlichen greifbar machen und politisches Verständnis stärken sollte.

Jugendliche simulieren reale Bundesratsmitglieder

Zwei Tage lang bestimmten Parteitreffen, Ausschuss- und Kabinettssitzungen den Alltag der Neunt- bis Zwölftklässler des Louise-Henriette-Gymnasiums, der mit der Plenarsitzung im offiziellen Plenarsaal des Bundesrats in Berlin am Mittwochnachmittag seinen Höhepunkt fand. Auch Schüler aus Brandenburg/Havel, Elsterwerda und Schwedt waren bei dem Projekt vertreten. Sie wurden am Dienstagmorgen in Anlehnung an die Sitzverteilung im real existierenden Bundesrat auf die einzelnen Landesvertreter samt deren Parteizugehörigkeit per Losverfahren aufgeteilt. „Sich mit der zugelosten Rolle und Partei zu identifizieren ist für die Jugendlichen nicht immer einfach, insbesondere, wenn sie eigentlich ganz andere politische Ideen verfolgen“, wusste Antje Lorenz, Leiterin des Besuchsdienstes im Bundesrat, zu berichten. Seit zwölf Jahren begleitet sie das Projekt „Jugend im Bundesrat“, welches stets an die Bundesratspräsidentschaft der Bundesländer geknüpft ist. Die hat zum 1. November das Land Brandenburg mit Ministerpräsident Dietmar Woidke übernommen, so dass in diesem Jahr auch Brandenburger Jugendliche am Planspiel teilnahmen.

Hasskommentare, Stromtrassen und Öffentlicher Nahverkehr

Mehrere Monate hatten Antje Lorenz und ihr Team die Veranstaltung vorbereitet und diese „so nah an der Realität wie möglich“ angesetzt. So diskutierten die Schüler über Gesetze zu Hasskommentaren im Internet, den Ausbau und die Modernisierung von Stromtrassen und damit verbunden der Beteiligung der Bevölkerung sowie die Förderung des Bundes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Kontroverse Themen, die bei den Schülern entsprechend heiß diskutiert wurden. „Die teils sehr unterschiedlichen Meinungen und Interessen der Länder und Parteien unter einen Hut zu bekommen, ist ein echtes Spannungsfeld“, meinte so auch Tobias Fiedler. Der 16-Jährige vertrat in seiner Planspiel-Rolle den Ministerpräsidenten des Landes Thüringen. Als dieser gehörte ihm im großen Plenarsaal dann auch der erste Redebeitrag zum fiktiven Gesetzesantrag des Bundesrats zur ÖPNV-Förderung. „Das war gar nicht so einfach“, meinte er, nachdem er vom Rednerpult an seinen Sitzplatz in der ersten Reihe zurückgekehrt war. „Für die Schüler ist das eine echte Herausforderung“, befand auch Politiklehrer Martin Walla vom Louise-Henriette-Gymnasium. „Vor allem die Masse an Arbeit, die mit den Sitzungen und der Entscheidungsfindung verbunden ist, ist überwältigend. Wichtig ist jedoch, dass sie herausgefordert werden. Sie nehmen auf jeden Fall aus dem Projekt viel mit“, war er überzeugt.

Von Nadine Bieneck