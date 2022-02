Der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist eine der renommiertesten bundesweiten Programme, um musikalische Talente zu finden und zu fördern. Die Regionalausscheide sind dabei die erste Etappe auf dem Weg zu den Landes- und den Bundeswettbewerben. So traten am vergangenen Wochenende in Rathenow beim Regionalwettbewerb Brandenburg-West junge Musikerinnen und Musiker an, darunter auch Talente aus der Kreismusikschule Oberhavel und das mit großem Erfolg.