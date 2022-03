Jugend musiziert: Oranienburgerin Rebecca Nell Frehse brilliert beim Landeswettbewerb

Oranienburg

Unter der Schirmherrschaft von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke haben am Wochenende 256 Kinder und Jugendliche zwischen elf und 21 Jahren aus ganz Brandenburg sowie Gäste aus anderen Bundesländern am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Frankfurt/Oder teilgenommen. Unter ihnen war auch die Oranienburgerin Rebecca Nell Frehse, die am Violoncello ihr Können zeigte. Für ihre Darbietung erhielt sie 20 Punkte und einen zweiten Preis.

Kreismusikschule stolz auf Rebecca Nell Frehse

„Das ist eine tolle Leistung, zu der ich sehr herzlich gratuliere“, sagt Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule Oberhavel. Schmidt, der auch selbst als Juryvorsitzender die Leistung von Jugendlichen in den Kategorien Klavierkammermusik und Alte Musik bewertete, meint: „Es war toll zu sehen, wie viele musikalischen Talente wir in Brandenburg und auch in Oberhavel haben. Umso wichtiger ist die Förderung der jungen Musikerinnen und Musiker, die wir auch in unserer Musikschule mit Freude leisten.“ Insgesamt wurden bei dem Landesausscheid am 25. und 26. März 2022 über 170 Wertungsspiele präsentiert. 93 Wertungen erhielten einen 1. Preis, 61 Wertungen einen 2. Preis und 11 Wertungen einen 3. Preis. Die nächste Stufe – der Bundeswettbewerb – findet vom 2. bis 9. Juni 2022 in Oldenburg statt.

