Jugendarbeit in Oranienburg: Jugendclubs als wichtige Ansprechpartner

Schmachtenhagen

Die Gitarren hängen unbenutzt an der Wand, die Schläger sind unter der Tischtennisplatte verstaut und auch der Kickertisch wurde schon lange nicht mehr benutzt. Seit November können Kinder- und Jugendliche nicht mehr die Räumlichkeiten des Jugendclubs „Vatta Morgana“ in Schmachtenhagen benutzen, der Corona-Lockdown schränkt auch die Freizeitmöglichkeiten deutlich ein.

Bürgermeister besucht Jugendclub

„Wir sind dennoch sehr bemüht darum, weiter den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wir bieten noch persönliche Einzelgespräche an, die gerade inmitten Corona sehr nachgefragt sind“, erklärt Maraike Völker. Die 28-Jährige aus Leegebruch ist zusammen mit dem 37-jährigen Andreas Schulz beim Jugendclub-Träger Impuls e. V. angestellt und stand am Dienstag Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke Rede und Antwort, der sich vor Ort einen Überblick verschaffen wollte über die Arbeit der städtischen Jugendclubs.

Bürgermeister Alexander Laesicke im Gespräch mit Andreas Schulz und Maraike Völker. Quelle: Enrico Kugler

„Vor dem Lockdown waren wir auch Anlaufstation für Menschen von 12 bis 27 Jahren, aber auch 30-Jährige kamen zu uns oder auch junge Mütter“, berichtet Andreas Schulz. Der enge soziale Kontakt ist inmitten der Pandemie nicht möglich. „Wir versuchen aber weiterhin mobil einiges anzubieten, fahren in die Ortsteile und bieten dort in ganz kleinen Gruppen Aktivitäten an“, ergänzt Maraike Völker. Planungen sind aktuell nicht möglich. „Natürlich haben wir viele Ideen, aber momentan ist halt nichts wirklich greifbar“, so Schulz.

Wunsch nach besserer Anbindung

So wird viel über die sozialen Kanäle kommuniziert, Improvisation steht an erster Stelle. Bürgermeister Alexander Laesicke zeigte sich sehr interessiert an der Arbeit und merkte immer wieder an, wie wichtig die Jugendbetreuung ist. „Für viele Jugendliche sind soziale Kontakte extrem wichtig und daher ist diese Zeit nicht einfach. Da ist diese Arbeit umso wertvoller.“ Für die Zukunft hofft man im Bereich der Jugendarbeit auf eine Rückkehr zur Normalität. „Jugendliche brauchen feste Punkte, wo man sich treffen kann. Gerade hier in Schmachtenhagen kommen auch viele Kinder- und Jugendliche aus den Nachbarorten. Wir sind bereit für eine entsprechende Öffnung“, so Andreas Schulz, der sich bessere Radwege und zeitlich besser getaktete Busverbindungen wünsche. „Wir wollen einfach wieder ein Leben in unseren Räumen, wollen musizieren, malen, spielen oder basteln. Die Ruhe ist nicht schön“, so Völker.

Von Knut Hagedorn