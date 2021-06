Jugendcafé öffnet wieder: Startschuss mit Beach-Party

Oranienburg

Mit einer launigen Beach-Party und einer kleinen, aber feinen Eröffnungszeremonie feiert das Christliche Jugendzentrum Oranienburg e.V. (CJO) am Freitag, 2. Juli, die Wiedereröffnung seines Jugendcafés. Seit über einem halben Jahr waren die Eingangstüren in der Rungestraße 35 geschlossen, in neuem Glanz sollen nun die Räumlichkeiten wieder zur Begegnungsstätte werden.

Umbaumaßnahmen laufen seit Jahreswechsel

„Coronabedingt hatten wir über ein Jahr lang nicht die Möglichkeit, im Innenbereich für Jugendliche ein Angebot zu schaffen“, bemerkt CJO-Vorstandsmitglied Annika Kleine. Die Zeit wurde vom Christlichen Jugendzentrum Oranienburg genutzt, um das Jugendcafé an sich einer Generalüberholung zu unterziehen. Die dahingehenden Umbaumaßnahmen begannen Anfang des Jahres. „Wir haben zu Silvester das Café ausgeräumt und dann mit Beginn des Jahres 2021 die Sanierungsarbeiten gestartet“, berichtet Annika Kleine. Von Beginn an waren die Jugendlichen mit involviert, halfen beim Ausräumen des alten Cafés und konnten auch Ideen und Wünsche in die Planungen für das neugestaltete Jugendcafé mit einbringen.

Das Jugendcafé des Christlichen Jugendzentrums in Oranienburg öffnet am 2. Juli wieder. Quelle: Robert Roeske

„Das bisherige Jugendcafé war einfach nicht mehr zeitgemäß, von daher wurde es grundlegend saniert und hat nun einen modernen und zeitgemäßen Touch“, berichtet Annika Kleine. Ob neue Farbe an den Wänden, oder ein neuer Fußboden – das Jugendcafé erstrahlt nun in neuem Glanz. „Wir sind total glücklich, dass es nun ab Freitag wieder los geht. Wir haben nun eine wunderbare Begegnungsstätte geschaffen, die zum Verweilen und Entspannen einlädt“, zeigt sich das CJO-Vorstandsmitglied begeistert vom Umbau.

Umbaumaßnahmen durch Spenden finanziert

Die Umbaumaßnahmen wurden durch Spenden ermöglicht, wofür sich das CJO herzlichst bedankt. Nun haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich im großen Raum beim Billard zu vergnügen, oder aber den Wintergarten und den Außenbereich zu nutzen. Am Freitag beginnt um 15 Uhr die Beach-Party mit integrierter Wasserballonschlacht, ab 17 Uhr ist dann der offizielle Teil. In Zukunft wird das Jugendcafé dann dreimal die Woche geöffnet sein, dann immer dienstags, freitags und am Sonnabend von 15 bis maximal 22 Uhr. „Wir sind einfach sehr froh, endlich wieder den Kontakt zu pflegen mit den Jugendlichen, das hat in den vergangenen Monaten einfach sehr gefehlt“, so Annika Kleine. Da inzwischen wegen niedriger Inzidenzwerte auch das Abstandsgebot bei der Kinder- und Jugendarbeit entfällt, können die Mitarbeiter des Christlichen Jugendzentrums in Oranienburg wieder ihrer Arbeit nachgehen. „Wir stehen wieder sehr gerne mit vollen Engagement jederzeit Rede und Antwort und freuen uns auf jeden Jugendlichen, der zu uns vorbeikommt.“

Von Knut Hagedorn