Oranienburg

Jugendlichen eine Anlaufstelle bieten, in der sie den Alltag vergessen können, sich über Probleme, Ängste oder Nöte austauschen oder sich informieren lassen über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. All das bieten Jugendclubs und mobile Angebote der Jugendkoordinatoren. In Oranienburg kümmern sich Andreas Schulz, Marco Burgmann, Rainer Hanschke und Esther Andrich um die Jugendarbeit in den Ortsteilen der Kreisstadt. „Durch die Corona-Pandemie ist unsere Arbeit noch ein stückweit bedeutsamer geworden“, erklärt der 42-jährige Oranienburger Rainer Hanschke.

Jugendkoordination für die Ortsteile Oranienburgs. Quelle: Robert Roeske

Unter der Trägerschaft des Vereins Impuls, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Oranienburg und dem Landkreis Oberhavel, bieten die vier Jugendkoordinatoren in zwei Jugendclubs Betreuung an. „In Germendorf sind wir täglich von 14 bis 20 Uhr, in Schmachtenhagen am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 13.30 bis 19.30 Uhr“, berichtet Marco Burgmann aus Teschendorf. Auch in den Ortsteilen Zehlendorf und Wensickendorf stehen Räume zur Verfügung, die bei Bedarf auch genutzt werden können. Ansonsten versuchen die Jugendkoordinatoren mit einem Bus in den Ortsteilen präsent zu sein und Angebote jeglicher Couleur anzubieten. „Der Bedarf ist immer vorhanden, wobei jeder Jugendliche individuell zu betrachten ist und unterschiedliche Bedarfe hat“, merkt die 47-jährige Esther Andrich aus Borgsdorf an.

Corona-Pandemie verschärft die Situation

Gerade inmitten der Corona-Pandemie versuchten die Jugendkoordinatoren viele Einzelgespräche zu führen und präsent zu sein. „Es ist kein Geheimnis das Corona die Alkohol- und Drogenproblematik befeuert hat“, ergänzt Schulz. Die Zielgruppe der Jugendkoordinatoren ist von 12 bis 27 Jahren. „Wir haben aber auch inzwischen viele Anfragen von jüngeren Kindern“, merkt Rainer Hanschke an. Seit August sind die Jugendclubs wieder komplett nutzbar. „Wie in allen Belangen sind wir auch hier in sehr engem Kontakt mit der Stadt und dem Landkreis, um immer schnell reagieren zu können“, hebt Burgmann die gute Zusammenarbeit hervor und Andrich ergänzt: „Vor allem der Arbeitskreis Junior bietet uns viele Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Stellen und Koordinatoren.“

Von 14 bis 20 Uhr ist der Jugendclub in Germendorf unter der Woche geöffnet. Quelle: Robert Roeske

Im Schnitt kommen zwölf Jugendliche am Tag nach Germendorf, immer mit klaren Regeln vor Augen. „Bei uns herrscht striktes Alkoholverbot, woran sich auch die über 18-Jährigen zu halten haben“, berichtet Hanschke. Neben den mobilen Angeboten können sich die Jugendkoordinatoren in den Jugendclubs frei entfalten, man kann so bestmöglich auf die Jugendlichen eingehen.

Radwege und bessere Busverbindung

„Aktuell haben viele das große Problem, keine Berufspraktika zu finden, da die Firmen schlichtweg keine anbieten. Da versuchen wir beratend zur Seite zu stehen. Gerade in dem Alter ab 16 sind berufliche Aspekte ein Kernthema bei den Jugendlichen“, berichtet Andreas Schulz. Beliebt sind die Jugendclubs schon alleine deswegen, da es in der Stadt Oranienburg immer weniger Anlaufpunkte für Jugendliche gibt. Da erhoffen sich alle Jugendkoordinatoren eine Verbesserung der momentanen Situation. Ein auf den Nägeln brennendes Thema ist und bleibt aber die Verkehrsanbindung, gerade in die Ortsteile. „Die Radwege müssen ausgebaut werden, es gibt Strecken, die sind lebensgefährlich“, mahnt Andreas Schulz und Esther Andrich ergänzt: „Auch die öffentlichen Verkehrsmittel müssen besser angebunden werden. Teilweise haben die Jugendlichen keine Möglichkeit, am Abend den Ort zu verlassen. Wir bieten zwar einen Shuttlebus an, aber auch die Taktungen der Busse müssen angepasst werden.“

Von Knut Hagedorn