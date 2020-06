Oranienburg

Am Mittwoch gegen 15:10 Uhr wurden in der „ Rossmann“-Filiale in der Fischerstraße zwei Mädchen (16 und 17 Jahre) beim Klauen erwischt. In ihren Taschen konnte man Kosmetika im Wert von 120 Euro finden. Weiterhin fand man Waren der Drogerie „DM“, für die die Mädchen keine Quittung vorlegen konnten. Nachdem die Polizei eine Anzeige aufgenommen hat, wurden sie an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Anzeige

Von MAZonline