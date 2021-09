Schmachtenhagen

Vier bis fünf unbekannte Jugendliche wurden am Sonntag (19. September) gegen 16.50 Uhr durch einen Zeugen beobachtet, wie sie mehrere Plakate der AfD und Freie Wähler an einer Bushaltestelle an der B 273 anzündeten. Die Polizei stellte zwei teilweise verbrannte Plakate sicher. Die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort.

Von MAZonline