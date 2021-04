Jugendnotdienst in Oberhavel: Letzte Zuflucht für Kinder und Jugendliche

Oranienburg

Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher nicht mehr zu Hause bleiben kann, etwa weil häusliche Gewalt im Spiel ist, ist schnelle und unbürokratische Hilfe wichtig. Diese erhalten betroffene beim Kinder- und Jugendnotdienst im Landkreis Oberhavel. Die Navitas gGmbH, die dem Notdienst angehört, ist der Kreisverwaltung unterstellt. „Wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen“, erklären die Leiter des Notdienstes, Uwe Schiwek und Kristina Sucker.

Doch nicht nur das Jugendamt greift auf das Angebot der Einrichtung zurück. „Auch wenn zum Beispiel die Polizei Kinder aufgreift, die nicht wissen, wo sie wohnen, sind wir da.“ Aktuell gebe es nur wenige Inobhutnahmen, erklärt Uwe Schiwek. „Aber es gibt auch Zeiten, in denen alle Plätze belegt sind.“ Acht Plätze für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren stehen zur Verfügung. „Wir organisieren etwa auch die Unterbringung jüngerer Kinder in Bereitschaftspflegefamilien“, erläutert Kristina Sucker das Angebot des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Es gibt auch Jugendliche, die hier Hilfe suchen

Sie greifen in der Regel immer dann ein, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. „Dies kann bei häuslicher Gewalt, aber auch bei psychischer oder physischer Vernachlässigung der Fall sein“, berichtet Schiwek weiter. „Im besten Falle nimmt jemand Kontakt zu uns auf und schildert die Situation.“ Außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendamtes gibt es eine Krisen- und Notfalltelefonnummer sowie einen Bereitschaftsdienst, der rund um die Uhr in den Räumen der Bernauer Straße 89 zur Verfügung steht. „Wir sind 24 Stunden am Tag hier. Es gab auch schon Jugendliche, die hier vor der Tür standen und Hilfe suchten“, ergänzt Sucker.

Seit dem 1. April organisiert die Navitas gGmbH den Kinder- und Jugendnotdienst. Corona habe den Start schon erschwert, sind sich die Leiter einig. „Vor allem jüngere Kinder öffnen sich auch Eltern von Freunden oder Nachbarn, andere Instanzen wie Sportvereine, in denen solche Notfälle auffallen, sind ja durch die Pandemielage weggefallen“, erklärt Uwe Schiwek. Die Pandemie wirke sich auch auf andere Bereiche, wie etwa die Weitervermittlung von Jugendlichen in Wohngruppen, aus. „Manche haben einen Aufnahmestopp, andere Einrichtungen haben vielleicht selbst einen Coronafall innerhalb der Wohngruppe.“

Kinder bleiben hier maximal zehn Tage

In der Regel bleiben die Kinder maximal zehn Tage in der Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes, drei Monate seien das absolute Maximum. „Sonst wird es schwierig, weil man keine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen sollte“, erklärt Kristina Sucker. Es sei schwierig, solch eine Beziehung dann wieder abzubrechen. „Dann besteht die Gefahr, dass das Kind wieder in ein Loch fällt.“ Daher fände auch eine permanente Kommunikation innerhalb des Teams statt.

„Man lebt ja für eine gewisse Zeit mit den Kindern zusammen. Natürlich fällt uns das auch manchmal schwer, aber wir sind eben auch nur Menschen.“ Gerade bei kleineren Kindern sei dies der Fall. „Sie klammern sich förmlich an einen, eine professionelle Distanz ist da oftmals schwer. Und eine gewisse Bindung entsteht ganz automatisch“, erläutert Uwe Schiwek. Daher werde der richtige Umgang mit den Kindern und Jugendlichen auch regelmäßig geschult.

Pandemie erschwert den Alltag in den Familien

„Die Rückführung in das Elternhaus ist immer das vorderste Ziel“, erklären beide unisono. Kommt eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung bei ihnen an, fahren sie immer zu zweit zu der betroffene Familie. „Einer spricht mit den Eltern, einer mit dem Kind“, so Kristina Sucker. Aktuell gebe es aufgrund der Pandemie erschwerte Bedingungen in vielen Familien. „Homeoffice, Homeschooling, man kann nur ahnen, wie hoch die Dunkelziffer der Eltern ist, die mit der Situation völlig überfordert sind und dann die Hand gegen ihr Kind erheben“, sagt Uwe Schiwek bedrückt. Eine Lösung sei das aber nie.

Daher gebe es auch ein Angebot an Eltern, die sich mit ihren Sorgen und Problemen an das Team wenden können. „Wir sind Anlaufstelle für Kinder, Eltern, Freunde und Angehörige“, stellt Sucker klar. Für die Eltern stünde ein Gesprächsangebot zur Verfügung. „Das nimmt den Eltern oft schon die Last von den Schultern.“

Betten ohne Bedingungen

Als zusätzliches Angebot gibt es zwei „Betten ohne Bedingungen.“ Diese Offerte richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahre. „Es ist ein niedrigschwelliges Angebot für Jugendliche, die durch sämtliche Raster fallen und Probleme mit Regeln oder ihrem Verhalten haben“, erklärt Uwe Schiwek.

Die Jugendlichen können zwischen 20 und 0 Uhr einfach vor der Tür stehen, schlafen dann dort und gehen am nächsten Tag spätestens um 9.30 Uhr wieder nach Hause. „Es ist ein tolles Angebot, zeigt aber auch auf, wo das System seine Grenzen hat.“

Das Krisentelefon des Kinder- und Jugendnotdienstes im Landkreis Oberhavel ist unter 0800/0 00 98 36 erreichbar.

Von Stefanie Fechner