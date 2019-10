Jugenlager der Feuerwehr Germendorf: Zwischen Ernstfall und Kletterpark

Germendorf

Beißender Qualm steigt aus dem Unfallauto auf, aus dem Frontbereich des grauen Ford züngeln Flammen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf haben sich eine Menge Mühe gegeben, für die 36 Kids des Jugendlagers ein möglichst authentisches Unfallszenario aufzubauen, mit dem am Donnerstag zur Mittagszeit der Ernstfall geübt wird.

Unfallübung im Jugendlager Germendorf: Maximilian Marquardt (M.) simuliert das Unfallopfer. Quelle: Enrico Kugler

Seit Sonnabend üben und lernen die Nachwuchsfeuerwehrleute aus Germendorf jede Menge Einsatztechniken und Theorie aus den verschiedensten Notlagen. Kein Wunder also – als sie das in dichten Rauch verhüllte Fahrzeug auf der Wiese unweit der Feuerwache erspähen, wissen sie sofort was zu tun ist. Blitzschnell verschaffen sie sich einen Überblick und teilen sich in Gruppen auf. Während die einen die verletzten Personen aus dem Auto bergen und sich um die Erstversorgung kümmern, bauen die anderen die Technik für den Löschangriff auf. Die Sieben- bis 15-Jährigen sind in ihrem Element.

Zur Galerie 36 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren wuselten in der ersten Herbstferienwoche vom 5. bis zum 12. Oktober 2019 rund um das Gelände der Feuerwache in Germendorf. Zum 19. Mal hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr dort das traditionelle Jugendlager auf die Beine gestellt. 29 Betreuer kümmerten sich um den Feuerwehrnachwuchs – viele von ihnen opferten dafür ihren Urlaub.

Erst als Wehrführer Cornel Gratz Entwarnung gibt, lässt die Anspannung nach. „Wie fandet ihr den Einsatz? Wie hat es geklappt, wie habt ihr euch dabei gefühlt?“, fragt er die Kinderschar für eine erste kurze Einsatzauswertung. „Guuuut, das hat Spaß gemacht, aufregend“, schallt es wild durcheinander. „Das war wirklich cool“, findet auch Marlon. Der Achtjährige hatte sich zuvor gemeinsam mit Kumpel Bennet (9) umsichtig um einen der verletzten Autofahrer gekümmert, ihn aus dem Auto geborgen und erstversorgt. „Das haben die Jungs gut gemacht“, bilanziert auch Maximilian Marquardt. Der 22-Jährige, selbst Feuerwehrmann in Germendorf, hatte zuvor das bewusstlose Unfallopfer gemimt. „Die beiden haben mich sehr, sehr gut betreut und fast alles genau richtig gemacht.“

Stolz wie Bolle nach dem Einsatz: Marlon (l.) und Bennet. Quelle: Nadine Bieneck

Der angehende Erzieher hat mit den Nachwuchsfeuerleuten in den Tagen zuvor genau solche Einsätze besprochen und geübt. Allerdings nur in der Theorie. „Bei der ersten Übung in der Turnhalle wusste ich noch nicht so recht, was ich machen sollte. Jetzt beim dritten Mal hat das schon viel besser geklappt. Das hat so Spaß gemacht“, schwärmte Marlon nach dem Einsatz. „Genau dafür machen wir das Jugendlager“, freut sich auch Maximilian Marquardt. „Die Erfolge der Kinder zu sehen, wenn sie die Theorie in die Praxis umsetzen ist ein tolles Erlebnis.“ So wie er hatte auch Martin Degen den Kindern während der Woche die möglichen Gefahren an Einsatzorten vermittelt. „Die Kinder sind von der Straße weg, machen hier was Sinnvolles. Etwas Besseres gibt es kaum“, findet der 31-jährige Germendorfer, der selbst seit 18 Jahren bei der Feuerwehr ist. So wie fast alle anderen Betreuer auch hat er sich für die gesamte Lagerwoche Urlaub genommen. „Für uns alle ist das ein fester Termin im Jahresverlauf“, sagt er. „Wir sind hier wie eine Familie. Es wird zwar viel Wissen vermittelt, aber wir haben auch eine Menge Spaß.“ So ging es für den gesamten Trupp unter anderem auch in den Belantis-Freizeitpark in Leipzig, den Kletterpark in Potsdam und das Jumphouse in Berlin. Auch eine Abendwanderung im Germendorfer Tierpark stand auf dem Plan.

Insgesamt 36 Kinder und 29 Betreuer machten das Jugendlager der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf auch 2019 wieder zu einem Erfolg. Quelle: Enrico Kugler

Nach dem Einsatz ist vor dem nächsten Einsatz. Das gilt auch für die angehenden Feuerwehrkameraden. Deshalb heißt es nach der Rettungsaktion zunächst einmal, sich am Mittagsbuffet zu stärken. Die selbst belegten Burger sind der Hit. „Drei Gastronomieeinrichtungen aus Germendorf unterstützen uns dabei“, sagt Katja Gratz. Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre das Jugendlager in Germendorf auch in diesem Jahr „gar nicht möglich gewesen. Sie sorgen dafür, dass alle Kinder, die dabei sein möchten, auch mitmachen können“, so Katja Gratz.

