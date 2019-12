Oranienburg

Eine brennende Mülltonne wurde am Mittwochabend gegen 17.10 Uhr wurde auf dem Gelände einer Oranienburger Grundschule in der Jenaer Straße gemeldet. Vier Jugendliche sollen Pyrotechnik in die Tonne geworfen haben, woraufhin es eine Explosion gab und der Inhalt der Tonne zu brennen begann.

Durch Zeugenhinweise konnten in Tatortnähe vier Jugendliche festgestellt werden. Die Personalien wurden erhoben und bei einem wurden pyrotechnische Erzeugnisse festgestellt. Alle Vier wurden ihren Eltern übergeben.

Ein elfjähriger Junge reagierte geistesgegenwärtig und löschte den Brand mit einer Cola. Dem Jungen wurde zum Dank ein Teddy übergeben.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline