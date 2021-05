Oranienburg/Hohen Neuendorf

Training in der Halle? Denkste! Unter freiem Himmel? Zumindest nicht mit der Mannschaft. Die eigenen vier Wände sind seit mehr als einem halben Jahr das Übungsgelände für Moritz Sacher. Für seine Mannschaftskameraden vom Oranienburger Handball-Club sieht das genauso aus. Die Coronapandemie funkte dazwischen und ließ aus dem Spieljahr 2020/21 eine verkorkste Saison werden. Liegestütze, Bauch- und Rückentraining: „Das passiert alles zu Hause“, sagt der Spieler der B-Jugend-Mannschaft, die in der Oberliga angesiedelt ist.

Gewichte helfen, um die Belastung hochzuhalten. Mit dem Team gab und gibt es Onlinetraining. Er joggt allein, manchmal zu zweit. Ab und zu trafen sich sein Teamkollege Claas Störmer und er in Hohen Neuendorf oder Birkenwerder auf dem Bolzplatz, um sich Bälle zuzuwerfen und das Ballgefühl nicht völlig zu vergessen. „Nach vier Spielen war Ende Oktober Schluss. Wir verloren gegen Hermsdorf, Potsdam und Eintracht Berlin und holten gegen die Mecklenburger Stiere beim 26:26 ein Unentschieden“, sagt Moritz.

Moritz Sacher in Aktion. Quelle: privat

Durch das permanente Corona-Hin- und Her sowie die demotivierenden Ergebnisse „lässt Moritz in seinem Trainingsfleiß nicht nach“, lobt ihn seine Co-Trainerin Juliane Miels. Und er sei ein Typ, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt, nicht nur auf dem Spielfeld: „Wenn irgendwo Not am Mann ist, ist er da.“

In einem Mädchenteam fing alles an

Seit etwa sieben Jahren spielt der Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Hohen Neuendorf Handball. Damals hatten sich mehrere Sportvereine in der Grundschule vorgestellt. „Ich entschied mich für Handball beim HSV Oberhavel und blieb bei dieser Sportart“, so der 16-Jährige. Heike Sabrautzki sei seine erste Trainerin gewesen; mangels Jungs war das damals in einem Mädchenteam.

Als der Hohen Neuendorfer von der Grundschule aufs Gymnasium wechselte, trat er auch in die „Arbeitsgemeinschaft Handball“ der Schule ein. Die leitete damals Johannes Ruchatz, einst selbst Schüler des Gymnasiums und mittlerweile Jungenwart beim Oranienburger HC. Weil Moritz mit seinen guten Leistungen auffiel, erhielt er eine Einladung zum Stützpunkttraining des Handballverbandes Brandenburg, welches beim Kreisstadt-Club einmal wöchentlich angeboten wird.

Moritz Sacher ist ein großes Talent. Quelle: privat

„Ich entschied mich dann, zum Oranienburger HC zu gehen, weil ich dort bessere Entwicklungschancen sah“, so der Außenspieler. Mit seinem Vereinswechsel vor knapp drei Jahren ging der Sprung von der Kreisliga in die Oberliga einher; auch das erhöhte Trainingspensum von zwei- auf dreimal. „Das ist zu schaffen“, sagt Moritz in Anbetracht der Tatsache, dass er ein Gymnasium besucht und dadurch naturgemäß schon ein umfangreiches Tagespensum absolviert. Mit der S-Bahn fährt er zum Training in die MBS-Arena oder in die Halle des LHG-Gymnasiums; meist mit Claas Störmer. Beide spielen in der B-Jugend, die jetzt vom Gespann Dennis Niehusen/Juliane Miels trainiert wird.

Er hat Übersicht, ist schnell und motiviert

Vorher waren Bengt Steudtner und Jörg Schicke sowie Martin Richter seine Coaches. Claas sieht in seinem Teamkollegen einen Allrounder, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden könne. „Gegenspieler von ihm möchte man nicht unbedingt sein. Vorm Kontakt zum Gegner hat er keinerlei Angst, da bekommt man schon mal was auf den Arm oder die Hand“, so der 17-jährige Rückraumspieler. Im Angriff agiere er mit Bedacht. Moritz selbst umschreibt es etwas deutlicher: „Ich muss mich im Abschluss verbessern.“ Aber er beweist Spielübersicht, ist schnell und (fast immer) motiviert. „Dann versuche ich, die anderen mitzureißen.“

Auch wenn das Jahr 2020 auf Vereinsebene wenig erfolgreich für Moritz Sacher verlief, gelang dem Schulteam (Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf) der große Wurf. Die Handball-Mannschaft der Wettkampfklasse III holte sich im Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ den Sieg. „Das war ein cooler Tag. Wir schlugen da sogar Potsdam und Cottbus. Es war noch nie einer Nicht-Sportschule gelungen, ein Sportschulteam hinter sich zu lassen“, erzählt Moritz.

Von Stefan Blumberg