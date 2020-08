„Just Connected“: Agenturköpfe qualmen jetzt im Herzen Oranienburgs

Oranienburg

Einen Blick direkt auf den Turm der Oranienburger Nicolaikirche hat Julius Steffen, Chef der Media Agentur „Just Connected“, künftig von seinem neuen Arbeitsplatz aus. Der befindet sich in einem Industrieloft in der Gartenstraße 15b, über den Dächern Oranienburgs. Auf 125 Quadratmetern lassen Steffen und seine acht Mitarbeiter zukünftig ihre Köpfe rauchen, um kreative und innovative Ideen für ihre Kunden zu entwickeln. Die kommen vor allem aus der Region Oberhavel, aber auch aus ganz Deutschland.

Eines der größten Projekte frisch am Start: Frischfleisch online ordern

2016 gründete der heute 27-Jährige, der in Birkenwerder aufwuchs, seine Agentur und „Ideenfabrik“, wie er das Unternehmen gern auch nennt. Sein Team entwickelt und produziert Strategien und Kampagnen im Marketing- und Medienbereich, auf sozialen Kanälen, in Foto- und Videoformaten, unter Nutzung modernster Technik. Zuletzt stellte „Just Connected“ ein nagelneues Onlineportal fertig, mit dem Internetnutzer aus ganz Deutschland Frischfleisch direkt online ordern können. Das Projekt „Metzgerjungs“ ging am Sonnabend frisch an den Start, „es ist eines unserer größten Projekte, das wir in den letzten Wochen fertiggestellt haben“, erzählt der Agenturchef.

Anzeige

Von Berlin-Pankow zurück nach Oberhavel

Für den 27-Jährigen, der seinen Unternehmenssitz in den vergangenen Jahren in Berlin-Pankow angesiedelt hatte, fühlt sich der Bürowechsel nach Oranienburg ein wenig wie nach Hause kommen an, wie er am Rande der offiziellen Büroeinweihung am Freitagnachmittag verriet. „Wir wollten und mussten uns vergrößern“, sagt er. „Außerdem finde ich, dass qualitativ hochwertige Ideen nicht zwangsweise nur aus der Hauptstadt kommen müssen.“ Ein halbes Jahr dauerten die Arbeiten an dem neuen Büro, das Julius Steffen durch einen glücklichen Zufall fand.

Weitere MAZ+ Artikel

„Just Connected“ soll weiter wachsen – in Oranienburg

„Einer meiner Kunden suchte nach einem neuen Mieter und fragte mich, ob ich jemanden wüsste. Genau zu der Zeit habe ich gesucht“, erinnert er sich. Für das geräumige Loft, dessen weiße Ziegelwände in Kombination mit den schweren dunkelbraunen Deckenbalken Charme ausstrahlen, der auch in Berlin-Prenzlauer Berg nicht schöner sein könnte, sprach zudem die Möglichkeit, sich in Zukunft weiter vergrößern zu können. Denn Julius Steffen hat längst neue Ziele ins Auge gefasst. Seine Agentur soll weiter wachsen, auf zehn bis 15 Mitarbeiter, so sein Traum.

Von Nadine Bieneck