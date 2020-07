Oranienburg

Ohjemine! Dieser Ovali! Er hatte es Jürgen Jancke angetan. Der besaß das gewisse Etwas, dieser Käfer. VW Käfer. „Vielleicht, weil er so schön rund, so herrlich oval war. Meine Mutter hatte auch schöne Rundungen. Ich glaube, diese Ähnlichkeit war auch ein Grund, warum es mich zu diesem Modell hinzog“, sagt der Oranienburger. Diese Liebe ließ ihn nie mehr los. „Und dieser Motor. Der zwitscherte so wohlklingend. Das kann kein anderes Auto. Hmmm“, schwärmt Jürgen Jancke noch heute. Das Ganze liegt lange zurück. Fast 50 Jahre. Damals, 1971, machte er seinen Führerschein. Und der damalige Mittzwanziger verdiente als Elektro-Ingenieur ganz gut. „Ich konnte mir manchen Traum erfüllen. Einer war dieser VW Käfer Ovali.“

Große Käfer-Fangemeinde in der DDR

Ein DDR-Journalist, der für die Berichterstattung in der Bundesrepublik akkreditiert war, fuhr mit diesem Juwel herum. Jürgen Jancke kaufte ihm das Auto, Baujahr 1954, auf dem Schwarzmarkt ab. Nun brannte das VW-Käfer-Feuer in dem Oranienburger lichterloh. Er wusste, dass er nicht der Einzige war. In der DDR existierte eine Fangemeinde, Käfer-Liebhaber hegten und pflegten ihre Exoten zwischen den Trabis und Wartburgs. Sie kommunizierten miteinander. Ohne Telefon. Ohne E-Mail. Ohne Internet. „Der Buschfunk funktionierte.“ Ersatzteile tauschen. Autos verkaufen. Es gab inoffizielle Käfertreffen. Im thüringischen Schwarzburg zum Beispiel. „Oder 1986 an der Alten Mühle am Schloss Sanssouci in Potsdam. Da standen auf Zuruf plötzlich hunderte Käfer“, erinnert sich Jürgen Jancke und lächelt dabei. Er selbst ließ sich diese Gelegenheit damals nicht nehmen. Mehr als 4500 zugelassene VW Käfer habe es in der DDR gegeben, im früheren Kreis Oranienburg 45.

Jürgen Jancke (68) liebte den VW Käfer schon zu Ostzeiten. Quelle: MAZ

Was Jürgen Jancke wurmte: Offizielle Käfer-Veranstaltungen gab es nicht. Alles lief unter der Hand ab. „Ich sagte damals: Wenn niemand einen Antrag stellt, können wir keine Genehmigung erwarten.“ Er nahm allen Mut zusammen und die Sache selbst in die Hand, formulierte einen „Antrag zur Genehmigung des 1. DDR-offenen Käfertreffens vom 11. – 12. 06. 1988 am Autobahnsee Pinnow/Krs. Oranienburg“. Er begründete dies mit seinen guten Erfahrungen bei den illegalen Treffen in Potsdam und Schwarzburg. „Es war eine ausgezeichnete Atmosphäre.“ In beiden Orten sei bis dato vergeblich versucht worden, eine Erlaubnis für die Treffs zu bekommen. „Ich bin überzeugt davon, dass dort nicht mit der erforderlichen Konsequenz vorgegangen worden ist“, formulierte er in seinem Antrag, der das Datum 17. Januar 1988 trägt.

30 Jahre Oranienburger Käferklub. Quelle: Heike Bergt/Archivbild

Bereits vorher hatte das Schlitzohr Jancke Institutionen hinter sich gebracht: den Chef des ADMV MC Orania, W. Mundt, den Leiter der Interessengemeinschaft Autobahnsee, Kollege Eichholz, den ADMV-Bezirksvorstand Potsdam, den Vorsitzenden des Rates des Kreises, Gerhard Francke, die Bürgermeisterin der Stadt Oranienburg, Hildegard Busse, das Ratsmitglied für Jugendfragen, Körperkultur und Sport, Mießner, und sogar den 1. Sekretär der SED-Kreisleitung, Heinz Vietze. „Alle gaben ihr Einverständnis“, erinnert sich Jürgen Jancke. „Alle.“ Aber eine Institution wollte ja auch noch mitreden: das Ministerium für Staatssicherheit.

Den Mitarbeitern dort schmierte Jancke geradezu Honig ums Maul und wollte sie mit ihren eigenen politischen Waffen schlagen: „Wir bitten zu beachten, dass bei Genehmigung dieser Veranstaltung den Haltern dieser Fahrzeuge, die in allen Bereichen des ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens unserer Republik ihren Mann stehen, die Möglichkeit gegeben wird, auch ihre Freizeitgestaltung öffentlich zu demonstrieren. Es bedeutet, damit entsprechenden zentralen Orientierungen der Freizeitgestaltung als Bestandteil der Arbeits- und Lebensbedingungen den entsprechenden Stellenwert zuzuordnen, bei den Haltern dieser Fahrzeuge das Gefühl der politischen Geborgenheit und der Verbundenheit mit unserer Republik weiterzuentwickeln.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass durch die Genehmigung die Möglichkeit besteht, die Veranstaltung direkt zu beeinflussen und damit den ordnungsgemäßen Ablauf auch aus staatlicher Sicht zu gewährleisten.“

30 Jahre Käferclub Oranienburg. Quelle: Stefan Blumberg

Der Wille war da. Aber das reichte nicht aus. Denn die Stasi fand einen Vorwand, das Treffen abzublasen. Die politisch unruhige Liebknecht-Luxemburg-Demonstration ein paar Tage zuvor, als etwa 30 Oppositionelle gemäß dem Rosa-Luxemburg-Spruch „Die Freiheit ist auch die Freiheit der Andersdenkenden“ einforderten und damit Ausbürgerungen forcierten, hätte zu der Absage des Käfertreffens geführt. Übermittler der Nachricht war kein Mitarbeiter des MfS. Der Vorsitzende des Rates des Kreises, Gerhard Francke, musste den Käfer-Fan – quasi über den Dienstweg – informieren; mit dem Hinweis, dass bei weiteren Aktivitäten disziplinarische Konsequenzen folgen würden. Er sagte das mit einem Augenzwinkern, wohlwissend, dass beiden klar war, woher das plötzliche Nein kam.

VW Käfer ist das meisterverkaufte Auto der Welt

Für die Käfer-Fans spielte die Zeit. Keine zwei Jahre später war die Grenze offen. Die Herzen der Käferfahrer schlugen höher. Mit einem Mal war alles möglich: tauschen von Teilen, Eröffnung einer Käferreparaturwerkstatt, Tuning, Käfertreffen … Die Gedanken mündeten schließlich in eine konkrete Idee: die Gründung eines Käfer-Clubs.

Während sich alle Welt mit dem Fall der Mauer, der drohenden Arbeitslosigkeit, der D-Mark, den neuen Reisemöglichkeiten und den politischen Veränderungen beschäftigten, dachte Jürgen Jancke an die Gründung eines Vereins; für Anhänger des bis dato meistverkauften Autos der Welt (insgesamt bis 2003 21,5 Millionen). „Ich habe mir – nicht ganz legal – vom damaligen Volkspolizei-Kreisamt über persönliche Kontakte die Namen der Halter der Käfer-Besitzer im Kreis Oranienburg besorgt und sie zu unserer Gründungsversammlung in die Baracke der Nationale Front in der Eberswalder Straße eingeladen“, erzählt Jürgen Jancke.

Jürgen Jancke (r.) und Hermann Zimmermann stoßen auf den 75. Geburtstag des Ehrenvorsitzenden des Käferclubs an. Quelle: Stefanie Fechner

Von den 40 angeschriebenen Haltern kamen an jenem 20. Februar 1990 ganze 25 mit 17 Käfern. Jürgen Jancke wurde zum Vorsitzenden gewählt, Irene Günther kümmerte sich fortan um die Finanzen, Thomas Angrick um Veranstaltungen. Die bürokratischen Mühlen mahlten derweil ganz anders als noch wenige Monate zuvor. Bereits vier Tage vor der Versammlung – also am 16. Februar 1990 – hatte der Rat des Kreises Oranienburg per Registrierbescheid die Gründung des „Käferklub Oranienburg e. V.“ bestätigt.

Vier Tage nach der Gründungsversammlung entstand auf dem Parkplatz in der Fischerstraße das erste offizielle Foto. Und es wurde über die Gründung berichtet. Sogar der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst ( ADN) informierte über die Gründung in Oranienburg. Es war der Anfang einer nunmehr 30-jährigen Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält.

30 Jahre VW Käfer-Club Oranienburg. Eine Ausstellung in der Tourist-Information Quelle: Enrico Kugler

Der Verein hatte sich damals nicht nur zum Ziel gesetzt, den Käfer in der DDR zu erhalten, sondern allen eine Plattform für ihr Hobby zu bieten und sich mit Gleichgesinnten aus Ost und West zu treffen. Das Ziel hat sich nach 30 Jahren nicht verändert, wie ein reges Vereinsleben zeigt. Die Mitglieder tobten sich aus, knüpften Kontakte, bekamen Ersatzteile. Noch 1990 ging es ins VW-Museum nach Wolfsburg, mit dem Berliner Käferteam wurde eine Tour nach Geesthacht unternommen, die Teilnahme am Berliner Käfertreffen gehörte zum Pflichtprogramm. Ein Jahr später stellten die Oranienburger ihr ersehntes erstes Käfertreffen auf die Beine. Ein ganz offizielles. Auf dem Gelände des ehemaligen Mot.-Schützen-Regimentes. Etwa 60 Käfer zählten die Organisatoren, dazu circa 1200 Besucher.

Ausfahrt des Käfer-Clubs zur 800-Jahrfeier in Oranienburg

Die nächsten beiden Auflagen gingen auf dem ehemaligen Flugplatz über die Bühne. Ein Fiasko drohte bei der dritten Auflage. Wenige Tage vorm Termin lehnte der Kommandeur der noch in Oranienburg stationierten russischen Truppen die Veranstaltung ab. „Mir blieb fast das Herz stehen. Es war alles organisiert. Wir hatten deutschlandweit Zusagen. Das konnten wir gar nicht mehr stoppen“, erinnert er sich. Der Oranienburger Werner Siegler, der perfekt Russisch sprach, half beim Vermitteln. Schließlich gab es grünes Licht für Treffen Nummer 3, das zugleich auch als Verabschiedung der Russen im gleichen Jahr gedacht war. „Ich vermute mal, der Kommandeur hat bloß gepokert, um vielleicht noch etwas Geld herausschlagen zu können“, so Jancke. Teilnahme an Käfertreffen in ganz Deutschland, Stadt- und Straßenfesten, Sportveranstaltungen und Oldtimertreffen, Ausfahrten, der 800-Jahr-Feier Oranienburgs – so spiegelt sich das Leben der Oranienburger Käferfreunde wieder. An jedem zweiten Donnerstag im Monat treffen sich die Enthusiasten im Restaurant „ Sonnenburg“ zum Clubabend.

2003 stand der Käfer-Club vor dem Aus

Jürgen Jancke blieb bis 1995 Vorsitzender, es folgte Robert Zunker-Lux, den 1998 Armin Kaiser ablöste. 2003 kriselte es im Verein, „er stand vor dem Aus. Deshalb erklärte ich mich bereit, den Vorsitz wieder zu übernehmen. Er ist doch mein Baby“, so der heutige Ehrenvorsitzende. Bis 2015 blieb er. Seitdem steht Hermann Zimmermann an der Spitze des Käfer-Clubs Oranienburg und versucht mit seinen Mitstreitern, den Käfer-Fahrzeugbestand zu pflegen und zu erhalten. Das ist auch das Ziel des Clubs. Mittlerweile gibt es ihn seit 30 Jahren. Im Februar wurde in der Touristinfo am Schlossplatz anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung eröffnet. Sie zeigte die wechselvolle Geschichte des Clubs von Anfang an. Die Ausstellung lief ganz gut an. Club-Mitglieder betreuten die Präsentation zeitweise. Dann kam das Coronavirus. Nach der Wiedereröffnung konnten die Ausstellungsstücke noch bis Mitte Mai besichtigt werden – länger als geplant. Aber der Zulauf hielt sich wegen der Sicherheitsbeschränkungen in Grenzen.

Jürgen Jancke wird immer glühender Käfer-Fan bleiben, auch wenn er aus gesundheitlichen und praktischen Gründen keinen Käfer mehr fährt. „Jetzt besitze ich ein fast neues Auto, einen 20 Jahre alten Rover 75.“ Ganz schwindlig wurde dem heute 76-Jährigen geradezu, als er einen Mietwagen fahren musste. „Da brauchst du einen Facharbeiter, wenn du den fahren willst“, sagt er über die technischen Finessen, die die Autos der heutigen Generation haben. Die kämen aber mit der schönen Form und den einzigartigen Geräuschen nicht mit, die ein Ovali oder seine Verwandten aus der Käfer-Familie bieten. „Niemals!“

Von Stefan Blumberg