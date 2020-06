Kamelhof, Rutschenspaß, Tierpark: Das sind die MAZ-Tipps zum Ferienstart

Oberhavel

Hurra, die Ferien sind da. Die Schülerinnen und Schüler aus Oberhavel starten am 25. Juni in die großen Ferien. Corona sorgt nach wie vor noch für viele Einschränkungen. Die MAZ-Redaktion hat sich dennoch in Oberhavel umgeschaut und sagt Euch, was ihr in den Ferien so anstellen könnt.

Tipp 1: Tier-, Freizeit- und Dinosaurierpark in Germendorf

Der Tier- und Freizeitpark Germendorf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Quelle: Stefanie Fechner

Sebastian Morgner, MAZ-Redaktionsleiter: „Auf geht es in den Tier-Freizeit- und Dinosaurierpark nach Germendorf vor den Toren Oranienburgs. Über 650 Tiere, vom Alpaca bis zum Zebu, sind hier heimisch. Zudem gibt es 86 riesige Urzeitmodelle zu bestaunen.“

Ort: An den Waldseen 1A, Germendorf

Telefon: 03301/3363

Tickets: Tickets können online oder an der Tageskasse gekauft werden

Internet: www.freizeitpark-germendorf.de

Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr – ganzjährig, auch an Sonn- und Feiertagen.

Gründungsdatum: 1992

Barrierefrei: Der gesamte Park kann bequem mit dem Kinderwagen und Rollstuhl erkundet werden.

Maskenpflicht: Es besteht derzeit keine Maskenpflicht, aber es wird empfohlen, Schutzmasken zu tragen.

Tipp 2: Badestelle Nieder Neuendorf

Nicht nur Wasservögel fühlen sich in Nieder Neuendorf wohl. Quelle: Marco Paetzel

Marco Paetzel, Redakteur: „Ein echter Besuchermagnet ist die Naturbadestelle in Nieder Neuendorf, die nach der Sperrung in der Corona-Zeit mittlerweile wieder freigegeben ist. Es ist selten so voll, dass man nicht den geforderten Abstand halten könnte, denn das Areal - sowohl Liegewiese als auch Strand - sind weitläufig genug. Es gibt direkt an der Badestelle auch einen Döner-Imbiss für den kleinen und großen Hunger. Auch Toiletten, für Rollstuhlfahrer inklusive, sind vorhanden und sauber genug, um sich bedenkenlos raufzusetzen. Zudem gibt es direkt neben der Badestelle einen Barfußpfad. Der „Fühlpfad“, ein Siegerprojekt aus dem Bürgerhaushalt 2018, befindet sich neben dem Beachvolleyballfeld und ist einen Meter breit und 15 Meter lang. Auf der anderen Seite des Areals gibt es außerdem einen schönen Spielplatz, auf dem die Kinder nach Herzenslust spielen können, wenn ihnen das Wasser mal zu langweilig wird. Eintritt kostet der Besuch der Badestelle nicht.“

Tipp 3: Radtour am Oranienburger Kanal

Am Oranienburger Kanal gibt es gute Radwege. Quelle: Stefan Blumberg

Robert Tiesler, Reporter: „Rund um Oranienburg gibt es einige wunderbare Radwege, die in den Sommerferien mal wieder genutzt werden können. Eine der schönsten Strecken führt am Oranienburger Kanal entlang. Los geht es in Sachsenhausen, richtig schön wird der Weg aber hinter der Eden-Brücke, dann setzt auch noch mehr Ruhe ein. Links das Wasser, rechts viele Bäume – die pure Natur. Kleiner Nachteil: Die Brücken auf der Strecke lassen sich nicht unterqueren, die Radler müssen immer über die Straße. Am Edener Hafen muss das Rad über eine hohe Holzbrücke geschoben werden – aber auch das kann ein Erlebnis sein. Spätestens hinter der Birkenallee gibt es dann wirklich eine Naturidylle. Zwischen Wasser und Felder gibt es keine Autogeräusche mehr, nur noch das Rauschen des Windes. Bis nach Borgsdorf-Pinnow führt der Weg.“

Tipp 4: Turm-Erlebniscity Oranienburg

Es darf wieder gebadet werden. Quelle: Turm-Erlebniscity

Knut Hagedorn, Redakteur: „Egal ob Badespaß, Klettern oder einfach nur gemütlich Bowlen – die Oranienburger Turm-Erlebniscity hat viel zu bieten. Seit dem 13. Juni sind nun außer der Manjana-Bar wieder alle Bereiche geöffnet, einem entspannten Ferienvergnügen steht demnach nichts mehr Wege. Das Sport- und Erlebnisbad bietet viel Raum für Entfaltung. Die neue Rutsche lässt kaum Wünsche offen, das Wellenbad ist gerade bei Jugendlichen sehr beliebt. Wer einfach nur seine Bahnen schwimmen möchte, ist im Sportbad genau richtig. Auch Saunaliebhaber kommen wieder voll auf ihre Kosten. Zusätzlich können auch die beiden Sporthallen genutzt werden, zum Beispiel für Tischtennis oder Badminton. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite www.erlebniscity.de nachzulesen.Ort: Andre-Pican-Straße 42, 16515 Oranienburg

Tickets: Tickets können an der Tageskasse gekauft werden.

Internet: www.erlebniscity.de

Öffnungszeiten: Das Erlebnisbad ist Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 20 Uhr und Freitag, Samstag, Feiertags und in den Ferien von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Gründungsdatum: 2002

Maskenpflicht: Im Eingangsbereich besteht Maskenpflicht, sobald man die jeweiligen Einrichtungen im Haus betritt, entfällt diese.

Tipp 5: Der Große Stechlinsee in Neuglobsow

Standup-Paddeln auf dem Stechlinsee. Quelle: Uwe Halling

Bert Wittke, Redakteur: „Im Norden des Oberhavelkreises dürfte es ja nun wirklich niemandem schwer fallen, erlebnisreiche Ferien in einer herrlichen Natur zu verbringen. Ein Etappenort sollte auf jeden Fall der Stechlinsee in Neuglobsow sein. Seine Größe von 412 Hektar macht es möglich, dort selbst bei großem Andrang alle Abstandsregeln im Wasser spielend einzuhalten. Außerdem hat er immer noch eine hervorragende Wasserqualität und ist mit 70 Metern der tiefste See Brandenburgs, weshalb es sich dort nicht nur gut schwimmen, sondern auch tauchen lässt. Aber Vorsicht, laut einer Sage soll sich dort auch hin und wieder mal ein gewaltiger roter Hang zeigen. Wer am Ufer steht und genau hinhört, kann ihn vielleicht sogar krähen hören. Der Große Stechlinsee, oft auch nur kurz Stechlin genannt, lässt sich auf dem Stechlinsee-Rundweg auch wunderbar umwandern. Unterwegs ist es natürlich Pflicht, in der Fischerei Böttcher einzukehren und sich dort kulinarisch verwöhnen zu lassen.“

Ort: Fischerei Stechlinsee, Fischerweg 3, Neuglobsow

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr

Telefon: 033082/70422

Internet: fischerei-stechlinsee@freenet.de

Tipp 6: Der Kamelhof in Nassenheide

Mit Kamelen auf "Du und Du" - das ist auf dem Nassenheider Kamelhof möglich. Quelle: ENRICO KUGLEREnrico KuglerEnrico Kugler

Stefanie Fechner, Reporterin: „Einmal mit Kamelen auf Tuchfühlung gehen – das ist auf dem Kamelhof in Nassenheide möglich. Wer die „Erlebnisstunde Kamel“ bucht, kann mit den neugierigen und klugen Tieren in Kontakt treten. Anfassen, streicheln, Fragen stellen, bürsten, riechen, kuscheln, führen, ablegen, kennenlernen – und als Höhepunkt ein kleiner Ritt durch die Felder und Wiesen! So kann man den exotischen Tieren ganz nahe kommen und nebenbei noch allerlei Wissenswertes erfahren. Wer sich noch nicht so viel zutraut, kann in einer Schnupperstunde ersten Kontakt zu den großen Tieren aufnehmen. Termine werden nach Anmeldung individuell vergeben.

Ort: Am Dorfanger 12, 16775 Nassenheide/Löwenberger Land

Telefon: 0177-30 19 530

Tickets: Nur nach Voranmeldung

Internet: https://www.kamelhof-nassenheide.de/

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag –nur nach Terminvergabe

