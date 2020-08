Borgsdorf/Lehnitz

Wo sich auf dem Gelände der ehemaligen „Märkischen Kaserne“ das Offizierscasino sowie der St.-Barbarasaal befinden, möchte Norma eine Supermarktfiliale errichten. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren nahmen die Marktstrategen des Einzelhändlers Anlauf, das Gelände zu bebauen. Anfang 2018 waren sie damit noch gescheitert, weil sie sich schlicht an die falsche Kommune gewandt hatten. Die Oranienburger Stadtverwaltung ist jedoch nicht zuständig, weil sich das betreffende Grundstück auf Borgsdorfer Gemarkung befindet und somit die Stadtverwaltung in Hohen Neuendorf der richtige Ansprechpartner ist. Diesmal wurde der förmliche Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens dem richtigen Bauamt vorgelegt, wie Fachbereichsleiter Michael Oleck in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Dienstagabend informierte.

Einzelhandelsbetrieb mit Getränkemarkt geplant

Die in einem mitgelieferten Lageplan verzeichnete Fläche umfasst rund 8000 Quadratmeter. Der Antragsteller plant einen Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb und einen Getränkemarkt sowie eine Stellplatzanlage und Werbeanlagen zu errichten. Die Fläche ist jedoch Bestandteil eines Gebietes, für das die Stadt Hohen Neuendorf am 23. Mai 2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 68 „Wohnen und Gewerbe am Mühlenbecker Weg, Stadtteil Borgsdorf“ beschlossen hatte. Erklärtes Ziel ist das Schaffen von Wohnbauflächen. Auch die Stadt Oranienburg hat ein Planverfahren für den nördlichen Bereich des ehemaligen Kasernengeländes eingeleitet – mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 133 „Wohnquartier am Mühlenbecker Weg (ehemalige Kaserne Lehnitz)“. Planungsziel soll das Festsetzen eines Wohngebietes sowie das Sichern der erforderlichen Erschließungsflächen sein. Neben verschiedenen Wohnformen sollen zulässige Folgenutzungen wie eine Kindertagesstätte und ein Nahversorger ermöglicht werden. Das zugrundeliegende städtebauliche Konzept bezieht Teilflächen der Gemarkung Borgsdorf im Sinne einer gesamtheitlichen Entwicklung mit ein.

Die Stadtverwaltung lehnt das Vorhaben ab

Die Verwaltung stehe dem Vorhaben des Einzelhändlers „nicht positiv gegenüber“, machte Michael Oleck deutlich. Sinnvoll sei es, erst die Wohnungsbauvorhaben zu realisieren. Auch der Saal als einer der größten in Oberhavel sei erhaltenswert, fügte Oliver Jirka (B 90/Grüne) hinzu. Die Ausschussmitglieder lehnten die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 71 „Einzelhandel am Mühlenbecker Weg, Stadtteil Borgsdorf“ mit sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen ab. Den endgültigen Beschluss hierzu fasst die Stadtverordnetenversammlung.

Von Helge Treichel