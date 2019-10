Velten

Celine Zeitz sorgt sich. Und sie hat einen unguten Verdacht. „Unser Kater Manny ist verschwunden“, erzählt sie. Der grau-gestromte Vierbeiner sei als Freigänger regelmäßig draußen unterwegs, bislang aber immer wieder heimgekehrt. „In der Nacht zum 18. September haben wir ihn rausgelassen und das letzte Mal gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur“, sagt die Veltenerin.

Das Revier der Samtpfote beginnt in der Breiten Straße in Velten. „Fremden gegenüber ist er scheu, aber vielleicht ist er ja doch jemandem zugelaufen oder jemand hat ihn gesehen“, hofft, die junge Frau verzweifelt. Kastriert ist der dreijährige Kater, gechipt allerdings nicht.

Manny ist nicht die einzige verschwundene Katze

Celine Zeitz macht sich auch deshalb so große Sorgen, „weil im Moment so einige Katzen und Kater verschwinden“. Bei ihrer Suche nach ihrem geliebten Vierbeiner sind ihr zahlreiche Suchanzeigen auch anderer Katzenbesitzer aufgefallen. Etwa zehn seien ihr vor Ort bereits ins Auge gefallen, „auch bei Ebay findet man einige“, berichtet sie.

Das Tierheim hat sie auf der Suche nach Manny bereits kontaktiert, aber „ohne Erfolg“. Wo sich Manny rumtreiben könnte? In Velten, aber auch Leegebruch oder Oranienburg seien vorstellbar. Ihre Hoffnung gibt die Veltenerin nicht auf. Über die MAZ hofft sie auf einen Hinweis zum Verbleib ihres Katers. Haben Sie Manny gesehen oder wissen Sie, wo sich der Vierbeiner aufhalten könnte? Bitte wenden Sie sich in diesem Fall mit Ihren Informationen direkt an Celine Zeitz unter celinezeitz@gmx.net.

Von Nadine Bieneck