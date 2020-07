Oranienburg

Diese Nachricht erhitzte in der vergangenen Woche die Gemüter der Oranienburger. Wie die MAZ berichtete, gibt es für die Brachfläche an der Rungestraße auf dem Gelände des einstigen Verkehrshofes die Ideen, dort unter anderem ein vierstöckiges Einkaufszentrum zu errichten. Nach dem Wunsch der Stadtentwickler sollen dort unter anderem Handel, Gewerbe und Dienstleistungen angesiedelt werden. Die Idee eines Kaufhauses im Stadtzentrum schlug bei den Oranienburgern ein wie eine Bombe, auch wenn die Meinungen auseinandergehen. „Ich finde ein Einkaufscenter gut“, meinte Anja Laubsch. Sie begrüßt, insbesondere Bekleidung mal schnell vor Ort einkaufen zu können und dafür nicht extra nach Berlin zu müssen. Ähnlich sieht es Cindy Georgi: „Endlich mal Kleidung shoppen, ohne weiter weg zu müssen oder im Onlineshop zu bestellen.“

Macht ein Einkaufszentrum bei boomendem Onlinehandel Sinn?

Neben den positiven Meinungen äußern sich zahlreiche Oranienburger jedoch auch nachdenklich und gar kritisch. Oberflächlich klinge das erstmal sehr gut, meint beispielsweise Helgrit Kniffert. „Beim tieferen Nachdenken mache ich mir Gedanken, ob sich das langfristig rentiert. Amazon, eBay und Co, der ganze Onlinehandel boomt wie noch nie“, sagt sie. Gedanken machen sich viele Oranienburger auch um die schon jetzt in der Bernauer Straße ansässigen Geschäfte – diese würden vermutlich unter einem Einkaufscenter leiden. Auch Kritik wird geäußert, mehr Grünflächen für Mensch und Tier oder besser ein Spielplatz gefordert. „Es gibt so viel Besseres“, hofft Vanessa Baeckmann lieber auf einen Park zum Entspannen oder Picknicken. „Das wäre sicher schön“, pflichtet ihr Janine Friese bei, meint aber auch: „Dies bringt der Stadt leider kein Geld, sondern kostet nur.“ Skeptisch ist auch Ulla Mootz: „Ich finde, die Innenstadt sagt vieles aus. Ein Wohnzimmer der Stadt, das hat Oranienburg überhaupt nicht. Kein Verkehr in der Innenstadt, kleine Geschäfte , mehr Grün, eben mehr einladend“, wünscht sie sich das Zentrum der Kreisstadt. „Jetzt ist es so – man geht einkaufen, dann weg.“ Eine klare Meinung dazu hat Sabrina Karpowicz: „Ich sag mal: Nein danke. Auf das Wesentliche konzentrieren. Was braucht der Mensch zum Leben? 2000 bis 3000 kcal, zwei bis fünf Liter Wasser, 30 Quadratmeter winterfeste Behausung und etwas Kleidung. Kultur für die Seele ist auch sehr wichtig. Alles andere verbraucht die Ressourcen, die unsere Erde einfach nicht mehr hat. Und shoppen macht nicht glücklich“, findet sie deutliche Worte.

Anzeige

Gewerbetreibende in der Bernauer Straße sind skeptisch

Bei den Gewerbetreibenden in der Bernauer Straße ist die Stimmung ebenfalls gemischt. „Die Idee eines Einkaufscenters finde ich grundsätzlich gut, nur fehlt mir einfach der Glaube daran. Ich bin jetzt seit 20 Jahren mit meinem Geschäft hier und so lange wird auch über ein solches Projekt diskutiert“, sagt Thomas Menzel, Inhaber des gleichnamigen Küchenstudios. Für Cornelia Golle vom Modegeschäft „Label“ macht die Idee wenig Sinn: „Meiner Meinung nach sollte man versuchen, die Bernauer Straße an sich zu beleben, sie attraktiver gestalten.“ Skeptisch steht der Idee auch Sabine Hinze vom Sportshop Running Man gegenüber: „Entscheidend ist, welches Gewerbe dann in das Center kommt. Allerdings glaube ich nicht an eine Belebung der Bernauer Straße durch ein Einkaufscenter.“

Weitere MAZ+ Artikel

Wohnungsbaugesellschaft hat das Gelände erworben – Stadt und Gremien für Weiterentwicklung verantwortlich

Laut Susann Cersovsky, Sprecherin der Oranienburg Holding, sind nun zunächst die Stadt und ihre Gremien für die Weiterentwicklung des Grundstücks zuständig, welches die Wohnungsbaugesellschaft Oranienburg (Woba) am 30. April erworben hat. Im nächsten Schritt „werden dann mit der Stadt Oranienburg und der Stadtverordnetenversammlung konkrete Planungen zur weiteren Entwicklung des Grundstückes erfolgen“. Holding und Woba seien als Dienstleister für Stadt und Bürger für Ideen jedoch offen und würden sich eng mit den zuständigen Gremien abstimmen.

Von Knut Hagedorn und Nadine Bieneck