Hähnchenfleisch mit Ekel-Faktor

Oranienburg

Rainer Pietzsch aus Oranienburg liebt Hühnersuppe. Eine der kräftigen Art – nach Omas Rezept mit Suppengrün und reichlich Fleisch. Eine, die einem bei Fieber und Erkältungen wieder auf die Beine hilft.

Die Zutaten für solch eine Suppe holt sich der 72-jährige Edener regelmäßig bei Kaufland: Drei Schenkel sowie Hähnchen-Mägen, Qualitätsfleisch der Kaufland-Eigenmarke Purland. Doch Pietsch ist enttäuscht: „Ich habe zum vierten Mal innerhalb eines Jahres im Kaufland in der Friedens-Straße in der abgepackten Ware ,Hähnchen-Mägen’ vergammeltes Fleisch, Insekten und Abfall vorgefunden.“ Da er am 15. April zwei übereinander gestapelte Packungen aus dem Kühlregal entnommen hatte „und beide den gleichen Unrat enthielten, kann man nicht mehr von einem Zufall sprechen“, ist er überzeugt.

Als Antwort auf die Beschwerde kam Reklame

Was ihn auch ärgert: Als er sich bei einer früheren Beschwerde per Email an den Hersteller „Purland“ wandte, „bekam ich statt einer Stellungnahme Reklame für die Firma“ zugeschickt. Weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, suchte er nun den Weg zur MAZ. Nachdem er bereits zum vierten Mal so eine „Schweinerei“ entdeckte, glaubt er nicht mehr an einen Zufall oder Ausrutscher. „Man könnte eher vermuten, dass es an der Einstellung zu Lebensmitteln generell mangelt“, sagt er. „Kot, Insekten, Abfall und Gammelfleisch sind eine bewusste Nichtachtung und Gefährdung des Kunden“, sagt er. Selbst bei Kaufland habe man mit den Achseln gezuckt: „Ich könne ja das Paket umtauschen, aber nur im unversehrten Zustand.“ Eine Rücksprache mit dem Hersteller sei nicht in Erwägung gezogen worden.

Kaufland entschuldigt sich

„Diese Hähnchen-Mägen entsprechen in keinster Weise unseren Qualitätsanforderungen“, schreibt Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation der Kaufland Stiftung & Co. KG auf die MAZ-Anfrage. Kundenzufriedenheit habe „oberste Priorität“. Hierzu gehöre auch, dass sie sich auf die Qualität der Produkte verlassen können. Ergänzend zu den Qualitätskontrollen der Lieferanten führe Kaufland selber regelmäßig Kontrollen durch. „Wir bedauern sehr, dass dieses Produkt in den Verkauf gelangte und entschuldigen uns hierfür ausdrücklich“, so Andrea Kübler. Kundenhinweise würden grundsätzlich sehr ernst genommen, insbesondere, wenn diese sich auf Qualitätsmängel beziehen. Diese würden vom Qualitätsmanagement zentral erfasst und bewertet. „Wenn wir ein Verbesserungspotenzial sehen, leiten wir gemeinsam mit den Lieferanten entsprechende Maßnahmen ein, um die Prozesse und damit die Qualität zu verbessern.“ Der Lieferant sei deshalb um eine Stellungnahme gebeten worden.

Im Magen fand der Kunde noch Verdauungsreste. Quelle: privat

„Die abweichende sensorische Beschaffenheit hinsichtlich des Aussehens stellt auch für uns ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis dar“, heißt es in dem Schreiben aus der Qualitätssicherung der Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH. Die Reklamation sei in der täglichen Produktionsbesprechung mit den Verantwortlichen thematisiert worden. Die Prozesse seien „allein schon aus hygienischen Gründen so weit wie möglich automatisiert“, wird mitgeteilt und auf regelmäßige Wartung, permanente Kontrollen durch geschultes Personal, Sichtkontrollen, manuelles Aussortieren der Innereien sowie amtliche Kontrollen verwiesen.

In der anderen Packung lagen neben Luft- und Speiseröhre, Kropf und unangenehm riechenden Herzstücken auch eine Schnake. Quelle: privat

Vor der Verpackung erfolge eine abschließende Qualitätskontrolle, heißt es in der Stellungnahme. „Beim Einlegen in die Verpackungsmaschine hätte unser Personal den Fehler bemerken und entsprechend eine Aussortierung vornehmen müssen. Wie nun dieses in keinster Weise unserem Qualitätsstandard entsprechende Produkt überhaupt in den Verkauf kommen konnte, ist uns unerklärlich.“

Die Reklamation sei zum Anlass genommen worden, „den Prozessablauf noch mal einer intensiven Analyse zu unterziehen“, schreibt N. Abel von der Qualitätssicherung. Daraus resultierend seien die betreffenden Mitarbeiter „einer nochmaligen Schulung bezüglich der Qualitätsanforderungen“ unterzogen worden – „anhand der Reklamationsbilder“. Zusätzlich seien an der Verpackungslinie zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt worden, um die „Qualität visuell zu verifizieren“. Man hoffe, dass es sich beim vorliegenden Fall „um eine absolute Ausnahme gehandelt hat, die nicht wieder vorkommen wird“. Der Hersteller bietet eine Entschädigung von 10 Euro, Kaufland selbst bietet einen Gutschein von 15 Euro an.

Das Fleisch für seine Hühnerbrühe kauft Pietzsch nun woanders

Für Rainer Pietzsch ist dieses Entschädigungsangebot „ein Witz“. Er kritisiert, dass auf das vergammelte Herzfleisch und die Magen-Hornhaut in der Packung – also das eigentliche Problem – „überhaupt nicht eingegangen wird“. Für ihn steht fest: „Ich werde auf keinen Fall noch mal bei Kaufland Geflügelfleisch für meine Suppe kaufen.“

Diese Verpackung dokumentierte Rainer Pietzsch. Quelle: privat

Von Helge Treichel