Oranienburg

Die Kaufland-Filiale in Oranienburg beendet ihre Modernisierung. Das wird gefeiert. Die offizielle Markt-Eröffnung findet am Donnerstag, 24. Oktober 2019, ab 7 Uhr in der Friedensstraße 8 statt. Der stellvertretende Bürgermeister und das Kurfürstenpaar der Stadt Oranienburg werden ebenfalls dabei sein und das Eröffnungsband durchschneiden.

Von MAZonline