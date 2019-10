In der Oranienburger Mittelstraße kann man zur Lichternacht am Freitag von 18 bis 22 Uhr Gutes tun. Bei C4 Hair werden Lose für einen guten Zweck verkauft. In diesem Jahr geht der Erlös an „Wir für Euch –Alle für das Hospiz Oberhavel“. Für fleißige Loskäufer gibt es vom Team auch Bier und Bowle.