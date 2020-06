Kein Bäcker, kein Supermarkt: Viele Einwohner in Lehnitz, aber Einkaufsmöglichkeiten fehlen

Lehnitz

Schön ist es im größten Oranienburger Ortsteil. Der Lehnitzsee, die Havel, Wiesen, Felder, Wälder und das schier endlos vorhandene Grün auf den Grundstücken bieten in Lehnitz eine Wohlfühloase für Jung und Alt. Der Oranienburger Ortsteil boomt, seit 1990 hat sich die Einwohnerzahl auf aktuell 3600 Menschen mehr als verdoppelt. Hinzu kommen zahlreiche Ferien- und Erholungsgrundstücke. Die unmittelbare Nähe zu Oranienburg und die gute Anbindung – zwei Anschlussstellen an die Autobahn in Birkenwerder und Mühlenbeck sowie der vorhandene S-Bahnhof – machen Lehnitz begehrt. Noch verfügbare Flächen sind rar, einige Wohnungsbauprojekte im Ort laufen derzeit dennoch. „Wir rechnen in zwei Jahren mit 5000 Einwohnern“, sieht Ortsvorsteher Matthias Hennig einen stetigen Zuwachs seiner Gemeinde. Der wiederum bringt auch ein großes Problem mit sich: die Infrastruktur kann dem Tempo des Wachstums nicht mehr standhalten.

Anzeige

Einkaufsmöglichkeiten im Oranienburger Ortsteil fehlen

So gibt es in Lehnitz zwar eine Apotheke, eine Arzt- und eine Zahnarztpraxis, Physiotherapie, Friseur und Tierarzt. Jedoch fehlt es an Einkaufsmöglichkeiten. Bäcker, Fleischer, Supermarkt, Blumenladen – Fehlanzeige. Einzig zwei Restaurants und zwei Eiscafés sind vorhanden. „Durch die Struktur des Ortsteils und fehlende Grundstücke hat sich leider kein Geschäft halten können. Viele langjährig im Ort lebende Einwohner reden heute noch von ihrem Aldi. Der war 1990 kurzzeitig in Lehnitz vertreten“, erinnert sich Matthias Hennig.

Weitere MAZ+ Artikel

Viel los im boomenden Oranienburger Ortsteil Lehnitz. Quelle: Robert Roeske

Neue Oberschule soll ab Sommer in Betrieb gehen

Wie stark sich der Ortsteil gewandelt hat und dessen Bedeutung gestiegen ist, zeigt die Standortwahl des Landkreises für eine neue Oberschule. Die soll zu Beginn des Schuljahrs 2020/21 neu an den Start gehen und wurde bewusst in Lehnitz angesiedelt. Damit gibt es zukünftig in Oranienburg neben der Jean-Clermont Oberschule in Sachsenhausen eine weitere Alternative.

Unter anderem ein italienisches Restaurant steht den Lehnitzern zur Verfügung. Quelle: Nadine Bieneck

„Sicherlich könnte man sagen, dass es in Oranienburg viele Möglichkeiten zum Einkaufen gibt“, meint Christian Studier. „Aber nicht alle Lehnitzer wohnen in der Nähe des Bahnhofs. Dann entstehen doch sehr weite Wege, gerade für unsere ältere Mitmenschen“, beschreibt der stellvertretende Ortsvorsteher die Problematik. Seit Jahren versuche der Ortsbeirat, Einzelhändler für den Ortsteil zu begeistern. Bislang ohne Erfolg.

Infrastruktur laut Stadt gut aufgestellt – für Einzelhandel spielen hingegen wirtschaftliche Gründe große Rolle

In der Stadtverwaltung sind die Sorgen der Lehnitzer bekannt. „Die öffentliche Infrastruktur in Lehnitz ist sehr wohl gut aufgestellt und wird auch entwickelt“, heißt es seitens der Stadt auf MAZ-Anfrage. So gebe es unter anderem „einen Bahnhof, Badestellen, Ärzte, eine Kita, die gerade erst vollständig saniert worden ist, die Erweiterung der Grundschule läuft auf Hochtouren“. Die private Infrastruktur, insbesondere des Einzelhandels, könne die Stadt jedoch nicht erzwingen, wenngleich sie „natürlich eine umfassende, im Idealfall fußläufig erreichbare Nahversorgung, in Oranienburg“ möchte. Dienstleister hätten jedoch eigene wirtschaftlichen Erwägungen, so dass der Einfluss der Stadt „zumindest begrenzt“ sei. So sei auch das ursprüngliche Ansinnen, auf dem privaten Grundstück Mühlenbecker Weg/Brieseweg einen Nahversorgungsstandort zu entwickeln, an wirtschaftlichen Erwägungen gescheitert, heißt es seitens der Stadt. Dennoch versuche man seitens der Stadt, Einzelhändler für den Ort zu begeistern. Bis es jedoch soweit ist, heißt es für die Einwohner, weiterhin weite Wege auf sich zu nehmen.

Von Knut Hagedorn