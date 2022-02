Kein Impfnachweis: Männer randalieren in Oranienburg

Oranienburg

Drei Männern wurde am Montagabend (31. Januar) gegen 23.15 Uhr der Zutritt zu einer Lokalität in der Bernauer Straße/Ecke Mühlenfeld verweigert, weil sie keinen Impfnachweis vorlegen konnten. „Daraufhin randalierten sie im Lokal, indem sie eine Vase umschmissen, einen Desinfektionsspender vom Tisch nahmen und Richtung Tresen warfen und dabei die Deckenbeleuchtung beschädigten“, teilte die Polizei mit. Beim Verlassen des Lokals trat einer der Männer noch gegen einen Mülleimer im Eingangsbereich, bevor sich die Gruppe zu Fuß auf der Bernauer Straße in Richtung Schmachtenhagen entfernte.

Polizei stellt die Randalierer noch in der Bernauer Straße

Die herbeigerufenen Polizisten konnten zwei der Randalierer anhand einer Personenbeschreibung an der Kreuzung Bernauer Straße/Ecke André-Pican-Straße feststellen. Bei der Kontrolle taten die 40 und 47 Jahre alten Männer unwissend, verstrickten sich jedoch in Widersprüche. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass die Männer in der Bernauer Straße nach dem Verlassen des Lokals gegen eine Mülltonne traten und dabei von einem Bürger vom Balkon aus angesprochen wurden. Daraufhin traten die Männer gegen die Glaseingangstür des Mehrfamilienhauses und zerstörten diese. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Gegen die zwei bislang bekannten Männer wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von MAZonline