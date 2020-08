Keine Gefahr fürs Trinkwasser nach Orafol-Brand

Oranienburg

Als Mitte Juli ein Brand auf dem Orafol-Gelände ausgebrochen und von den Feuerwehrkameraden zügig gelöscht worden war, endete die Geschichte für MAZ-Leser Dietmar Brunzel noch nicht. „Mich beschäftigt zu solch einem Szenario die Frage, was eigentlich mit dem Löschwasser geschieht“, schrieb er. Normalerweise würde es im Boden versickern. Laut den Hinweisschildern, die in der Umgebung angebracht sind, befinde sich der Betrieb in einem Trinkwasserschutzgebiet oder zumindest in unmittelbarer Nähe zu diesem, so Brunzel. Und in den angrenzenden Wohngebieten gebe es noch viele Gartenbrunnen. Das Wasserwerk Oranienburg befinde sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. „Sind hier Vorkehrungen getroffen worden, damit es bei einem Havariefall – egal welcher Art – zu keiner Verschmutzung des Trinkwassers kommen kann?“, fragt er weiter. Er könne sich vorstellen, dass im Werk auch mit grundwassergefährdenden Chemikalien oder Lösungsmitteln gearbeitet wird. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es bei Havarien immer wieder zur Verschmutzung von Flüssen oder des Bodens komme. Spontan falle ihm der Unglücksfall bei der BASF in Ludwigshafen ein, wo es trotz Überwachung und Auflagen der Umweltämter zu Verschmutzungen kam. Die Antworten könnten für viele Leser von Interesse sein, schreibt Dietmar Brunzel.

Gefährdende Stoffe und Löschwasser wurden aufgefangen

Am Tag nach dem Brand, dem 16. Juli, sei die untere Wasserbehörde durch Orafol über das Brandgeschehen telefonisch und schriftlich informiert worden, antwortet Kreis-Sprecherin Irina Schmidt auf die MAZ-Nachfrage. Nach Information des zuständigen Mitarbeiters der Orafol Europe GmbH sei es zu einem Brand an der so genannten „Regenerativen Thermalölanlage“ neben der Halle 5 gekommen. Dabei sei das dort befindliche Thermalöl nahezu vollständig zersetzt worden. „Die ausgetretenen wassergefährdenden Stoffe, Verbrennungsrückstände und vor allem das Löschwasser wurden mit den vorhandenen Sicherungsanlagen (wasserdichte Wanne, Leichtflüssigkeitsabscheider und so weiter) erfolgreich zurückgehalten und kurzfristig durch eine Fachfirma abgesaugt“, informiert Irina Schmidt. Die Sicherungsanlagen seien daraufhin fachgerecht gereinigt worden. „Auch die Regenwasseranlagen wurden entsprechend kontrolliert und es wurde kein Austritt der Stoffe festgestellt“, so die Sprecherin.

Landesamt für Umwelt ist zuständig

Die Anlage sei nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt worden. Genehmigungsbehörde ist das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU). In solchen so genannten BImSchG-Verfahren müssen die Antragsteller Vorkehrungen für eventuelle Störfälle wie Brände durch entsprechende Sicherungssysteme treffen. Für die Umsetzung und Überwachung der Funktionstüchtigkeit einer BImSchG-Anlage sei das Landesamt für Umwelt zuständig, erläutert Irina Schmidt.

Die Rauchschwaden über dem Werksgelände am 15. Juli dieses Jahres. Quelle: Stefanie Fechner

Von Helge Treichel