Keine Notdurft möglich: Hickhack um Bahnhofs-WC

Oranienburg

Wer kennt dieses Szenario nicht: Man sitzt in einem Regional- oder Fernzug oder einer S-Bahn und muss dringend zur Toilette. Für die meisten ist dann das öffentliche WC eines Bahnhofes die Rettung. Fahrgäste nach Oranienburg haben dahingehend aber ein Problem, denn zur Zeit gibt es weder auf dem Bahnhofsgelände noch davor eine Toilette die funktioniert.

Bis zum Umbau des Bahnhofsvorplatzes war eine öffentliche Toilette vorhanden. Quelle: Robert Roeske

„Hier kommen täglich hunderte, wenn nicht sogar tausende Reisende an und es gibt keine Toilette, die man benutzen kann. Das ist schon verrückt und eigentlich nicht zu fassen“, zeigt sich auch Imbissbetreiberin Karin Hoffmann fassungslos. Es gibt zwar eine Toilette am angrenzenden Fahrradhaus, diese ist aber seit Wochen gesperrt. „Wieder einmal ist der Münzeinwurf defekt, weil die Münzen, wie so oft, mit bloßer Gewalt hineingedrückt worden sind. Dieses Mal lässt sich der Münzeinwurf auch nicht reparieren, so dass er komplett ausgetauscht werden muss. Das ist nicht von heute auf morgen möglich, wir hoffen, die Toilette im Laufe der nächsten Woche wieder in Betrieb nehmen zu können“, äußerst sich die Stadt Oranienburg auf MAZ-Nachfrage. Im Zuge des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes wurde das dortige Toilettenhäuschen weggenommen. Allerdings wird es dahingehend eine Neubebauung geben, wie Stadt-Pressesprecherin Eike-Kristin Fehlauer bestätigt: „Im Zuge des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes wird auch ein neues Toilettenhäuschen errichtet, mit zwei getrennten Toiletten für Männer und Frauen. Eine Toilette wird auch barrierefrei sein.“

Vandalismus sorgt immer wieder für eine gesperrte Toilette im Fahrradparkhaus. Quelle: Robert Roeske

Zuständig für eine Toilette am Bahnhof sei die Stadt allerdings nicht zwingend, wie Eike-Kristin Fehlauer bemerkt: „Die Stadt ist nicht verpflichtet am Bahnhof eine öffentliche Toilette vorzuhalten. Für die vielen Menschen, die täglich am Bahnhof ankommen, möchten wir aber für den Fall der Fälle etwas anbieten können.“ Das neue Toilettenhäuschen wird neben dem bereits bestehenden Trafohaus gebaut und soll wie die vorherige Toilette eine selbstreinigende sein.

Rechts neben dem Trafohäuschen sind Toiletten am Bahnhof geplant. Quelle: Robert Roeske

Die Deutsche Bahn sei nicht verpflichtet, Toiletten auf Bahnhöfen zu stellen. „Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, Toiletten ab einer bestimmten Fahrgastanzahl zu errichten“, heißt aus auf MAZ-Nachfrage aus der Presseabteilung der Deutschen Bahn. Zwar werden die Bahnhöfe abhängig von den Fahrgastzahlen in Kategorien eingeteilt, eine Verpflichtung zum Bau von Toiletten besteht aber nicht. „Immer wieder fragen uns auch Reisende nach Toiletten und bei einigen scheint es echt dringend zu sein. Aber leider können wir da auch nicht helfen“, so Imbissbetreiberin Karin Hoffmann, die seit 18 Jahren einen kleinen Imbiss im Oranienburger Bahnhof betreibt. Auch Reisende können nicht verstehen, warum es auf dem gesamten Bahnhofsgelände keine öffentliche Toilette gibt. „Das wäre doch auch eine Werbung für die Stadt. So kommt nach Oranienburg, findet keine Toiletten vor und ein Aufzug funktioniert auch nicht. Schön ist anders“, bemerkt ein Pendler.

Von Knut Hagedorn