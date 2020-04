Keine gute Nachricht: Oberhavel hat nun sechs Todesfälle

Oberhavel

Keine gute Nachricht am Dienstagabend: Ein weiterer Mensch ist am Coronavirus gestorben. Zuletzt verstarb am Montag ein 68-jähriger Mann, der dem Coronavirus infiziert war. Weitere Informationen gab es vom Landkreis nicht. Mittlerweile sind es sechs Personen, die am Virus verstorben sind.

Im Landkreis Oberhavel sind bisher 202 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: 21. April 2020, 12 Uhr). Das teilte der Landkreis am Dienstagabend mit. In Hennigsdorf (52), Oranienburg (33) und Hohen Neuendorf (30) gibt es die meisten Fälle.

Velten (17)

Glienicke/Nordbahn (18)

Oberkrämer (12)

Mühlenbecker Land (10)

Birkenwerder (6)

Löwenberger Land (6)

Leegebruch (5)

Liebenwalde (5)

Zehdenick (5)

Amt Gransee (2)

Kremmen (1)

In Fürstenberg/ Havel gibt es keinen gemeldeten COVID19-Fall.

Davon befinden sich 75 Personen in häuslicher Quarantäne, neun Personen müssen stationär behandelt werden.

112 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 84 COVID19-Erkrankte im Landkreis.

1.750 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 1.244 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 206 Personen steht das Testergebnis noch aus. Außerdem wurden 701 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Von Sebastian Morgner