Kernthema Infrastruktur: Oranienburg zählt als Mobilitätsdrehscheibe

Oranienburg

Die Sommerpause ist für die Oranienburger Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ( CDU) vorbei. Die 42-Jährige ist längst wieder im politischen Alltag angekommen und begrüßte am Dienstag den Vorsitzenden der brandenburgischen CDU-Landtagsfraktion, Jan Redmann, in der Kreisstadt. Als politische Sprecherin ihrer Fraktion für Infrastruktur und Verkehr brennt die Oranienburgerin für eben diese Themen. „Ich bin sehr froh, dass Jan Redmann die Möglichkeit nutzt, sich hier vor Ort in Oranienburg einen persönlichen Eindruck von der Situation zu machen“, sagte sie im Rahmen eines Rundgangs durch die Stadt. Unter dem Stichwort „ Mobilitätsdrehscheibe Oranienburg“ waren insbesondere die landespolitischen Herausforderungen im Bereich Infrastruktur und Verkehr Thema des Treffens. „Eine gute Anbindung ist für eine wachsende Stadt wie Oranienburg immens wichtig. Mit der Forderung nach einem 10-Minuten-Takt, der sich als Forderung auch im Koalitionsvertrag wiederfindet, haben wir einen Grundstein gelegt“, sagte sie. Es gelte, „da jetzt auch dran bleiben, sonst wird sich da nichts tun“. Jan Redmann stimmte seiner Fraktionskollegin zu und erklärte, einen „heißen Herbst“ zu erwarten. Dann gehe es um die Haushaltsverhandlungen, in denen das Thema Investitionen in die Infrastruktur eine bedeutende Rolle spielen werde. „Das zählt für uns ganz klar zu den Prioritäten“, so der 41-Jährige. Denn gerade jetzt wäre es ein völlig falsches Signal, bei Investitionen zu sparen.

Nicole Walter-Mundt (l.) und Jan Redmann in der Oranienburger Schulstraße. Quelle: Nadine Bieneck

Anzeige

Walter-Mundt mahnt Kreisverwaltung: PlusBusse einführen, Fördermittel nutzen

Nicole Walter-Mundt, die im November 2019 für den als Staatssekretär ins Infrastrukturministerium gewechselten Rainer Genilke in den Landtag nachgerückt war, hat was die Kreisstadt betrifft bereits die Entwicklung der nächsten Jahre im Blick. „ Oranienburg wächst. Die Stadt ist gefragt, auch, weil sie eine tolle Anbindung hat. Das ist mit Wachstumsschmerzen verbunden. Gerade, was den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs betrifft, gibt es noch einige Baustellen, die bearbeitet werden müssen. Das lässt sich nicht nur allein mit einer Taktverdichtung der Züge beheben.“ Eine weitere Möglichkeit sieht sie in der Nutzung von PlusBussen, für die die Landesregierung Fördermittel bereitstelle. „Das auch in Oberhavel auf die Beine zu stellen, wäre wünschenswert“, sagt Walter-Mundt. Vorstellbar sei die Anbindung von Liebenwalde, Hennigsdorf oder auch Kremmen nach Oranienburg über PlusBusse. „Bislang ist Oberhavel einer von nur vier Landkreisen in Brandenburg, die diese Möglichkeit zum Ausbau des ÖPNV noch nicht nutzen“, mahnt sie Richtung Kreisverwaltung. „Da gilt es, attraktive Angebote zu schaffen. Dann werden diese auch genutzt, davon bin ich überzeugt. Man kann nicht nur auf die Fahrgastzahlen schauen und danach entscheiden, wo sich Busverbindungen lohnen und wo nicht.“

Weitere MAZ+ Artikel

“Das geht nur zusammen mit Berlin “ – engere Zusammenarbeit angestrebt

„Wenn wir die Infrastruktur gerade in den Randgebieten rund um Berlin, zu denen auch Oranienburg gehört, weiter entwickeln wollen, geht das nur zusammen mit Berlin“, ergänzte unterdessen Jan Redmann. Die parlamentarische Zusammenarbeit beider Länder sei ausbaufähig, inzwischen aber auf einem guten Weg. „Ich bin zuversichtlich, dass es da zu einem gemeinsamen Ausschuss kommt, über den Themen wie Infrastruktur oder auch Funknetze zukünftig besser und vor allem gemeinsam koordiniert werden“, blickt er voraus. Letztlich seien Mobilitätsdrehscheiben wie Oranienburg zentrale Themen in der Verkehrsplanung und -weiterentwicklung, weil sie für die Bürger Nadelöhre seien, an denen es zu arbeiten gelte.

Von Nadine Bieneck