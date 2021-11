Kick-Off im Oranienwerk: Oranienburg will Sucht- und Drogenprävention für Jugendliche betreiben

Oranienburg

Volles Haus im Oranienwerk am Mittwochabend: Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bürgermeister der Stadt Oranienburg damit beauftragt, im Rahmen eines partizipativen Prozesses ein kommunales Konzept zur Sucht- und Drogenprävention im Jugendalter zu erarbeiten. Zur Kick-Off-Veranstaltung fanden sich zahlreiche Vertreter verschiedenster Fachrichtungen ein. So waren neben Schulsozialarbeitern unter anderem auch Vertreter des Kreisjugendrings, der Jugendgerichtshilfe, der Polizei und der lokalen Politiklandschaft zu Gast, um miteinander ins Gespräch zu kommen und erste Ideen für die weiteren Schritte zu sammeln.

„Man muss sich die Frage stellen, wo wir in unserer Kommune ein Problem haben“

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Moderatoren Katharina Thies von der Fachstelle für Konsumkompetenz in Potsdam und dem Politik- und Gesundheitswissenschaftler Rüdiger Schmolke und eröffnete Bürgermeister Alexander Laesicke die Veranstaltung mit einem Grußwort. „Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass sie heute hier so zahlreich erschienen sind, das ist nicht selbstverständlich“, richtete er das Wort an die Anwesenden.

Sucht, Drogen und Prävention seien Themen, die man nie abschließend behandeln könne, fuhr er fort. Er selbst könne sich erinnern, dass die Themen schon aktuell waren, als er mit seiner politischen Laufbahn begann.

Die Oranienburger Stadtverordneten haben Bürgermeister Alexander Laesicke mit der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes beauftragt. Quelle: Stadt Oranienburg

„Ich glaube, dass sich die Diskussionen dahingehend auch kaum verändert haben. Zum Beispiel hat sich bei der Legalisierung von Cannabis in den letzten 20 Jahren kaum etwas an der Debatte geändert.“ Trotzdem sei es schon eine Herausforderung, den Begriff „Drogen“ überhaupt zu definieren. „Und man muss sich die Frage stellen, wo wir in unserer Kommune ein Problem haben, dem wir uns auch nicht verschließen wollen.“

Lesen Sie auch Drogenkonsum in Oranienburg: Hilferuf der Jugendarbeit

Natürlich, so gab Alexander Laesicke zu, fehle ihm der alltägliche Bezug zu dem Thema. „Insofern ist es umso wichtiger, dass man seine eigene Brille schärft. Ich will ganz ehrlich sagen, ich habe keinen scharfen Überblick darüber, wo wir in unserer Stadt stehen.“ Natürlich wisse man von Brennpunkten innerhalb Oranienburgs, aber wie genau diese aussehen und was zu tun ist, dazu brauche es einen Plan, an dem man sich orientieren, Maßnahmen ableiten und politisch entscheiden kann.

Vorbereitungen für das Konzept laufen seit 2016

Wie genau dieser Plan – in diesem Falle ein gesondertes Konzept – zu Stande kommt, das erklärte Angela Schmidt, Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg, im Anschluss. „Wir haben bereits im Jahr 2016 damit begonnen, Informationen zu sammeln, weil insbesondere in der Jugendarbeit immer wieder Informationen angelangt sind, die für uns in der Verwaltung doch sehr besorgniserregend waren“, berichtete sie.

Angela Schmidt ist Jugendkoordinatorin in Oranienburg. Quelle: Stefanie Fechner

Drogenkonsum im Jugendalter habe zum damaligen Zeitpunkt Ausprägungen und Dimensionen angenommen, die weit über ein „normales ausprobierendes Verhalten in der Pubertät“ hinausgegangen seien.

Lesen Sie auch Frau in Oranienburg angefahren: Autofahrer offenbar unter Drogen

Nach Gesprächen mit Experten und der Arbeit in Projektgruppen sei über den Sozialausschuss der Stadt eine Beschlussvorlage in der Stadtverordnetenversammlung eingereicht worden, der nun in diesem Arbeitsauftrag mündete.

Wo Jugendliche zusammen kommen gibt es auch Berührungspunkte

Im Anschluss an die Einführung hatten die Teilnehmer 45 Minuten Zeit, um untereinander ins Gespräch zu kommen. Eine von ihnen war Maraike Völker, die seit 2014 in Oranienburg in der Jugendsozialarbeit tätig ist und derzeit die Funktion der Schulsozialarbeiterin an der Torhorst-Schule inne hat. „Das Thema ist mir nicht fremd. An meinen verschiedenen Stationen gab es natürlich immer wieder Berührungspunkte damit“ erklärt sie.

Maraike Völker ist schon viele Jahre in der Jugendsozialarbeit in Oranienburg tätig. Quelle: Stefanie Fechner

Ihrer Erfahrung nach seien es verschiedenste Substanzen, die in der Kreisstadt konsumiert werden. „Ich glaube, dass dort, wo Jugendliche zusammen kommen, auch immer wieder Berührungspunkte damit entstehen“, erklärte sie. Davon sei kein sozialer Raum ausgenommen. „Die Aufklärung bei dem Thema ist wichtig“, findet sie. Man müsse die Jugendlichen sensibilisieren.

„Was verboten ist, ist natürlich auch interessant.“ Froh sei sie über die Veranstaltung vor allem deswegen, weil nun etwas in die Wege geleitet werde. „Natürlich sind wir viele Fachleute in Oranienburg. Aber am Ende sind wir nicht spezialisiert genug, um die ganze Bandbreite abzudecken.“

Fachstelle für Konsumkompetenz nimmt Arbeit auf

Ähnliche Erfahrungen hat auch Susann Reissig, Koordinatorin beim Kreisjugendring, gesammelt. Fachkräfte hätten die Probleme an sie herangetragen. „Wir haben zwei Jahre lang dafür gekämpft, dass sich der Landkreis des Themas annimmt. Es ist ja kein Oranienburg-spezifisches Problem.“ Der Kreis hatte im vergangenen Jahr der Einrichtung einer Fachstelle für Konsumkompetenz zugestimmt.

Susann Reißig (hinten) vom Kreisjugendring Oberhavel Quelle: Bert Wittke

„In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit jungen Menschen die Kriterien für die Ausschreibung festgelegt.“ Am 1. November hat die Kompetenzstelle unter Führung der Pur gGmbH die Arbeit aufgenommen. „Es darf keine Verteufelung und Zeigefinger-Pädagogik stattfinden. Vielmehr sollte man einen reflektierten Umgang mit dem Thema ermöglichen, was natürlich nicht heißt, dass wir den Drogenkonsum befürworten.“

Polizei: „Das ist nur die Spitze des Eisbergs“

Für die Polizei war unter anderem Sven-Eric Kusch, Koordinator der Revierpolizei, ins Oranienwerk gekommen. „Die Zahlen für Oranienburg sind tatsächlich verhältnismäßig gering“, erklärte er mit Blick auf die Statistiken. 140 Drogendelikte seien im Jahr 2020 in der Kreisstadt bekannt geworden, etwa die Hälfte davon entfalle auf die Droge Cannabis.

Lesen Sie auch Oranienburg: Mutmaßlicher Dealer und sein Gehilfe angeklagt

Da es sich bei Drogendelikten um ein so genanntes Kontrolldelikt handele, sei eine entsprechende Dunkelziffer zu vermuten. „Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wo sich Jugendliche treffen, wird es auch immer wieder Feststellungen geben. „Die Frage, die man sich auch stellen muss, ist natürlich, wie die Jugendlichen an die Drogen kommen, wenn es vorher noch keine Berührungspunkte gab.“

Sven-Eric Kusch ist Koordinator der Revierpolizei. Quelle: Marco Winkler

Um den Einstieg in die Drogenszene zu verhindern, setzt die Polizei auf Prävention, die an den Schulen stattfinden. Wichtig für Sven-Eric Kusch wäre zudem, dass Verfahren, in denen Drogen an Kinder und Jugendliche abgegeben wurden, wesentlich schneller erfolgen müssen. „Außerdem wünschen wir uns mehr Personal für den Bereich der Prävention.“

Nach den 45 Minuten schloss sich eine intensive Diskussion aller Teilnehmer an, in der bereits erste Ideen ausgetauscht und besprochen wurden. Die Ergebnisse des Abends sollen nun in eine Bedarfsanalyse einfließen, die dann gemeinsam mit Qualitätskriterien in die Konzeptentwicklung Eingang findet.

Von Stefanie Fechner