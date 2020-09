Kidical Mass in Oranienburg: Autofreie Zone in der Bernauer Straße

Oranienburg

Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation!“ veranstalten Kinder, Jugendliche und Familien am Sonntag, den 20. September, auch in Oranienburg eine sogenannte „Kidical Mass“, mit der sie ein Umdenken in der Verkehrspolitik einfordern. Damit schließen sich die Radfahrer in der Kreisstadt einer europaweiten Aktion an, die an diesem Wochenende unter anderem in Deutschland, Belgien, England, Österreich und der Schweiz stattfindet. „Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können. Mehr Freiräume zum Bewegen und Fahrradfahren haben in Corona-Zeiten eine noch höhere Bedeutung bekommen“, erklärt Organisatorin Simone Kraus die Intention der Fahrraddemo.

Bernauer Straße am Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr dicht

Ab 11 Uhr erobern aus diesem Grund am Sonntag in Oranienburg „Radfahrer und Radfahrerinnen und alle, die sich für einen klimagerechten und sicheren Verkehr einsetzen“, so der Aufruf der Organisatoren, die Bernauer Straße zwischen der Lehnitz- und der Stralsunder Straße. Die wird an diesem Tag für den Aktionszeitraum für den Verkehr gesperrt, so dass im entsprechenden Bereich der Bernauer Straße autofrei hin- und hergeradelt werden kann. Der Oranienburger Thomas Hebestreit (Grüne) hat die Demonstration in der Kreisstadt angemeldet. „Beantragt haben wir die Sperrung der Bernauer Straße bis 12.30 Uhr, dem wurde auch stattgegeben“, sagte er auf MAZ-Nachfrage.

Aktion vor allem für Kinder mit Fahrrädern, Rollern und Laufrädern

Im Fokus der Demonstration stehen vor allem Kinder, denen die Straße am Sonntagvormittag gehören soll. Auch Roller und Laufräder seien sehr willkommen, teilten die Veranstalter mit. Organisiert wird die Aktion in Oranienburg durch ein breites Bündnis, zu dem unter anderem die Klimainitiative OberhavelForFuture, der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) gehören. Das Aktionswochenende, das in dieser Form erstmalig stattfindet, wurde ursprünglich von der „Kidical Mass Köln“ ins Leben gerufen und neben dem ADFC von Campact, Changing Cities, dem Deutschen Kinderhilfswerk, Greenpeace, RADKOMM, dem VCD sowie mehr als 150 lokalen und regionalen Vereinen, Organisationen und Initiativen organisiert und unterstützt.

Ziel der Forderungen: „Wir wollen eine Fahrradgeneration“

Die zentrale Forderung, der mit dem Engagement Nachdruck verliehen werden soll, ist die Schaffung besserer Bedingungen für Radfahrende, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Diese seien insbesondere in den Städten sehr schlecht. Es fehle vor allem an Platz, Radwege seien zu schmal, ungeschützt oder oft gar nicht vorhanden. Viele Eltern hätten daher Angst um ihre Kinder und würden sie lieber mit dem Auto fahren. 85 Prozent der Befragten in den Großstädten und 74 Prozent insgesamt würden Kinder nur mit schlechtem Gefühl allein Fahrradfahren lassen, verweisen die Initiatoren auf den ADFC-Fahrradklima-Test 2018. „Wir wollen eine Fahrradgeneration“, erklären die Organisatoren und verweisen auf eine Erhebung des Deutschen Kinderhilfswerkes, nachdem sich 92 Prozent der Kinder und Jugendlichen eine bessere Erreichbarkeit für Orte zum Draußen spielen, u.a. durch sichere Radwege, wünschen. „Würde ich mein Kind hier allein mit dem Rad fahren lassen? An dieser Frage muss sich eine Stadt messen lassen“, sagt Steffen Brückner, Kidical-Mass-Mitorganisator. „Die Städte müssen die selbstständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen ermöglichen sowie kinderfreundliche Lebensräume schaffen.“

Insgesamt sind mehr als 100 Fahrraddemos in 95 Städten für dieses Wochenende in Groß- und Kleinstädten sowie ländlichen Regionen angekündigt.

Alle Informationen zu der Aktion: www.kinderaufsrad.org

Von Nadine Bieneck